升息幅度縮小 美股震盪走升

由於Fed的會議紀錄顯示，隨著通膨降溫，Fed預期未來幾個月內實施更小幅度的升息 ，美股在震盪中收高。

道瓊工業平均指數 上漲95.96點或0.28%至3萬4194.06點。史坦普500指數上漲23.68點或0.59%至4027.26點。那斯達克綜合指數上漲110.91點或0.99%至1萬1285.32點。

連鎖百貨Nordstrom在重申其財測後下跌4.28%。然而，根據Refinitiv的普遍預期，Nordstrom的上季業績獲利和銷售都超出預期。花旗將其評級從賣出調升至中性後，特斯拉上漲7.82%。迪爾上漲4.99%，因業績優於預期。

Fed 11月會議紀錄顯示，Fed在抗擊高通膨方面取得進展，並正在尋求放慢升息步伐，這代表今年年底和2023年的升息幅度較小。經濟學家普遍預計12月將升息2碼(0.5個百分點)。

會議紀錄指出：「絕大多數與會者認為，放慢升息速度可能很快就會是合適的。」「與貨幣政策行動對經濟活動和通膨的影響相關的不確定落後和幅度，是這種評估為何如此重要的原因之一。」

美股24日將因感恩節假期休市，25日將提早休市。

指標10年期美國國債殖利率 下跌4個基點至3.717%。2年期國債殖利率下跌4個基點至4.479%。