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升息幅度縮小 美股震盪走升

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美股收高 那指漲1% Fed會議紀錄暗示減緩升息步伐

編譯林奇賢／綜合外電
美股周三（23日）收高，聯準會（Fed）公布的11月初會議紀錄顯示，多數官員支持不久後放慢升息步伐。（路透）
美股周三（23日）收高，聯準會（Fed）公布的11月初會議紀錄顯示，多數官員支持不久後放慢升息步伐。（路透）

美國股市周三（23日）收高，因聯準會（Fed）公布的11月初會議紀錄顯示，多數官員支持不久後放慢升息步伐。

道瓊工業指數上漲95.96點，漲幅0.28%，至34,194.06點；史坦普500指數上漲23.68點，漲幅0.59%，報4,027.26點；那斯達克綜合指數上漲110.91點，或0.99%，收在11,285.32點。費城半導體指數上漲29.6點，漲幅1.07%，攀抵2,786.42點。

Fed官員在本月初的會議上得出結論認為，不久之後放慢升息步伐可能會是合適之舉，暗示12月升息幅度可能縮小至2碼。

Infrastructure資本管理公司執行長Jay Hatfield表示：「會議紀錄偏鴿，Fed官員了解到消費需求疲軟以及國際經濟和金融情勢趨緊。」

Wedbush Securities股票交易總經理Michael James表示：「我們從中得到的訊息是，股市近期持續走強的條件。」

自Fed於11月1-2日的上次會議以來，投資人更加樂觀地認為物價壓力已開始緩解，意味著較小的升息幅度就可以抑制通膨。

同日公布的經濟數據好壞參半。至19日止的美國上周初領失業救濟金人數比前一周增加1.7萬人至24萬人，高於市場預期的22.5萬人。美國10月耐久財訂單月增1%，高於市場預估。美國11月企業活動連續第五個月萎縮。消費者信心上升，新屋銷售高於預期。

美國10年期公債殖利率下降，也有助推動股市上漲。

Anson Funds的投資組合經理Moez Kassam表示：「我認為你看到的是那些在非常黑暗的隧道盡頭見到美麗光芒的人重新燃起的投資熱情。而且有這麼多場外資金，正在回到市場，或等待入市。」

個股方面，包括亞馬遜和臉書母公司Meta在內的權值股均走高，分別上漲1.00%和0.72%。

特斯拉公司躍漲7.82%。花旗集團將這家電動車製造商的股票評級從「賣出」上調至「中性」。

農場設備製造商迪爾（Deere）揚升5.03%，因該公司上季獲利優於預期。

時尚零售商Nordstrom下跌4.24%。此前該公司下調獲利預期，因不得不大幅降價以吸引受通膨之苦的消費者。

美國股市周四將因感恩節休市，周五僅開市半天。

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