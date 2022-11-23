我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維州沃爾瑪槍擊 槍手自轟亡 警：不超過10死 多人傷

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

量化基金轉多 可望繼續加碼

財經新聞組／綜合報導

由於看多美股者所剩無幾，追逐快錢的量化基金正以疫情開始以來從未見過的速度囤積股票。德意志銀行的分析顯示，由於大量基於通膨進行的交易顯示出崩潰跡象，交易員被迫加碼股票，現在它們今年首次買進股票；而且趨勢顯示，它們可能不得不很快搶購更多股票。

根據高盛集團總經理魯伯納(Scott Rubner)的估計，過去一個月，在消費者物價指數(CPI)數據推動美股上漲之後，在期貨市場持有多頭和空頭部位的商品交易顧問(CTA)不得不買入約1460億美元的股票，為2020年3月以來最大的買入金額。

高盛表示，如果市場走勢本周保持不變，這些CTA可能還必須再買進價值130億美元的股票。

德意志銀行策略師薩特(Parag Thatte)表示：「如果股票保持在當前水平，同時波動性也下降，那麼它們將增加風險部位。如果波動性很高，CTA會降低風險部位，因此，如果波動性呈現減弱趨勢，它們的配置應該會更高。」24日感恩節假期通常會讓當周交易暫趨平靜。

在最新的CPI數據低於預期後，量化基金措手不及，因為該數據引發了跨資產的反彈和股票購買熱潮。德意志銀行的數據顯示，在反彈後，CTA的股票配置躍升至15%左右，但低於過去高達40%至50%的峰值。

法國興業銀行的數據顯示，過去兩周，依循既有操作模式的交易員虧損了5%，但仍可望創下有記錄以來最好的一年收益；今年至今獲益達21%。

在2022年的大部分時間裡，隨著Fed轉向激進收緊政策以遏制物價上漲，趨勢追隨者對股票和債券的空頭押注總是能大獲全勝。通膨數據的變化可能意味著這些歷史性收益的放緩，並重回疫情前的動盪走勢。

股票 高盛 疫情

上一則

客戶緩採購 戴爾本季財測不如預期

下一則

英特爾晶圓代工舵手 超車時刻將離職

熱門新聞

全球首富馬斯克（Elon Musk）對旗下社群平台推特的員工下達最後通牒，要求員工忠心服務一個全新面貌、「鐵腕」（hardcore）的推特，或者領完資遣費走人。（美聯社）

馬斯克對推特員工下最後通牒：忠心服務或領資遣費滾蛋

2022-11-16 08:18
美國前財政部長桑默斯。 （路透）

桑默斯：美應自強而非毀中 利率過5機率較大

2022-11-19 04:38
Trader Joe's超市停產停銷熱賣商品是不得已決定。（Getty Images）

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

2022-11-14 15:17
「末日博士」羅比尼(圖)嚴詞批評幣安執行長趙長鵬。(路透資料照)

羅比尼：幣安執行長趙長鵬是「行走的定時炸彈」

2022-11-17 10:48
社群媒體推特爆發員工出走潮，新老闆馬斯克卻發推文慶祝平台用戶數創新高。 （路透）

推特爆工程師出走潮 馬斯克卻在慶祝使用率創新高

2022-11-18 08:59
「消費者報導」汽車可靠性年度調查顯示，油電混合車是過去一年在美銷售最受信賴的車子，「豐田」汽車位居可靠性調查第一。圖為豐田Prius油電混合車。（Getty Images）

消費者報告：最可靠車種 油電混合車奪冠

2022-11-15 22:32

超人氣

更多 >
離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人

離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人
奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決
洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年

洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年
大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還

大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還
張蘭公開一整排語音訊息 控大S「早就想和韓國人結婚」

張蘭公開一整排語音訊息 控大S「早就想和韓國人結婚」