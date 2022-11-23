量化基金轉多 可望繼續加碼

由於看多美股者所剩無幾，追逐快錢的量化基金正以疫情 開始以來從未見過的速度囤積股票 。德意志銀行的分析顯示，由於大量基於通膨進行的交易顯示出崩潰跡象，交易員被迫加碼股票，現在它們今年首次買進股票；而且趨勢顯示，它們可能不得不很快搶購更多股票。

根據高盛 集團總經理魯伯納(Scott Rubner)的估計，過去一個月，在消費者物價指數(CPI)數據推動美股上漲之後，在期貨市場持有多頭和空頭部位的商品交易顧問(CTA)不得不買入約1460億美元的股票，為2020年3月以來最大的買入金額。

高盛表示，如果市場走勢本周保持不變，這些CTA可能還必須再買進價值130億美元的股票。

德意志銀行策略師薩特(Parag Thatte)表示：「如果股票保持在當前水平，同時波動性也下降，那麼它們將增加風險部位。如果波動性很高，CTA會降低風險部位，因此，如果波動性呈現減弱趨勢，它們的配置應該會更高。」24日感恩節假期通常會讓當周交易暫趨平靜。

在最新的CPI數據低於預期後，量化基金措手不及，因為該數據引發了跨資產的反彈和股票購買熱潮。德意志銀行的數據顯示，在反彈後，CTA的股票配置躍升至15%左右，但低於過去高達40%至50%的峰值。

法國興業銀行的數據顯示，過去兩周，依循既有操作模式的交易員虧損了5%，但仍可望創下有記錄以來最好的一年收益；今年至今獲益達21%。

在2022年的大部分時間裡，隨著Fed轉向激進收緊政策以遏制物價上漲，趨勢追隨者對股票和債券的空頭押注總是能大獲全勝。通膨數據的變化可能意味著這些歷史性收益的放緩，並重回疫情前的動盪走勢。