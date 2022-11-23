電子產品需求強 百思買看好假日季

百思買看好假日季銷售，維持既有財測目標不變。（路透）

百思買(Best Buy)上季財報超出華爾街預期，因為即使通貨膨脹當頭，但對高價消費電子產品的需求依然強勁。

這家消費電子產品零售商 重申對假日季的展望，並提高全年財測以反映這股趨勢，預計可比銷售額將下降約10%，較原預期改善。

百思買截至10月29日當季淨利從一年前的4.99億元或每股2元降至2.77億元或每股1.22元；調整後每股獲利1.38元，高於預期的1.03元；營收較去年同期的119.1億元下降約11%至105.9億元，高於預期的103.1億元。

雖然百思買上季業績優於預期，但需求已從疫情 高峰開始下降。CEO貝瑞(Corie Barry)表示，假日購物模式也正在重回典型的疫情前模式。她在財報聲明中表示，預計顧客會在黑色星期五、網購星期一和聖誕節前2周消費更多。

百思買正密切觀察這個假期更加不確定的銷售環境，部分受通膨影響的消費者正在減少可自由支配的物品，並在必需品和體驗上花費更多。今年夏天，該公司與其他零售商一起調降財測，該公司當時表示，預計截至1月的12個月期間同店銷售額將下降約11%。並在一個月後開始在全美裁員。

然而，到目前為止，該公司的表現已經超出其原本預期。

根據FactSet的數據，可比銷售額下降 10.4%，低於分析師預期的下跌12.9%。

百思買沒有提供第3季可比銷售額的具體財測，但其財務長比盧納斯(Matt Bilunas)警告，降幅可能超過第2季的12.1%。

該公司表示已恢復股票 回購，回購計畫在7月調降財測時暫停。百思買表示，它計畫今年花費約10億元用於股票回購。

貝瑞表示，該公司正在嚴格控制其庫存，其庫存同比下降14.7%。該零售商預計需求會下降，並且超過一年前由於供應鏈挑戰而導致發貨提前和延遲時期的水平。