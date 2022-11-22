美科技業面臨大重置潮

美國今年來科技業大舉裁員，但許多公司的雇員仍高於或接近疫情前水準，例如臉書母公司Meta。（路透）

現在並未出現2000年的達康泡沫，或是像2008年爆發金融風暴而引發經濟大衰退，但美國科技業卻相繼傳出大規模裁員 。對照過去兩年在全美掀起的「大離職潮」（Great Resignation），有學者將此現象稱為科技業的「大重置潮」（Great Reset）。

舊金山媒體Mission Local報導，美國今年來科技業相關的裁員已多達121,677人，亞馬遜也在上周開始裁汰約1萬名員工。儘管如此，許多科技公司的雇員仍高於或接近疫情 前水準，例如臉書母公司Meta的員工人數，仍比2019年高出64%。

聖荷西州立大學工程學教授巴納法表示，目前這波裁員潮的成因，與2000年3月達康泡沫破滅時和2008年金融危機時截然不同。2000年時單純就是泡沫破滅，2008年則是房地產危機影響到金融業。

但現在這波風潮更集中在多數科技公司和新創公司所在的矽谷 ，因為多數公司正在削減疫情期間大幅擴張的人力，當時擴編是為了解決用戶在家和在線上遇到的問題。

巴納法說，雖然現在仍有許多員工採取部分遠距辦公，但大規模的移轉已經結束，「現在企業正設法將員工人數恢復到疫情前規模，因此必須開除那些才聘僱不久的人」。他認為，現在這波裁員潮的衝擊不會比前兩次失業潮龐大或糟糕，因為這次非常針對性地聚焦在經濟的特定產業。和數十年前相比，現在的失業者仍擁有許多新機會。

巴納法說，企業現在可能正在等待更多復甦訊號，才會停止透過減少辦公室空間和裁員減成本。他並表示：「而且矽谷還有一個非常為人所知的現象。每當發生像現在或2008年金融危機這樣的大事件後，就會有新的企業從灰燼中誕生。」