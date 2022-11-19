主要股指小升 全周反呈下跌

由於投資人評估了Fed行長的強硬措辭，並仔細研究了最新的財報，主要股指小幅走高，以樂觀的基調收盤。

道瓊工業平均指數 上漲199.37點或0.59%至3萬3745.69點。史坦普500指數上漲18.78點或0.48%至3965.34點。那斯達克綜合指數小漲1.1點或0.01%至1萬1146.06點。

本周所有主要股指均呈下跌。道指收跌0.01%；史指下跌0.69%，那指收跌1.57%。然而，三大指數本月仍呈走升。

波士頓Fed行長柯林斯表，相信政策制訂者可以在不對就業造成太大損害的情況下抑制通貨膨脹。

聖路易斯Fed主席布拉德17日表示，「政策利率 尚未處於可能被認為具有足夠限制性的區域。」他建議聯邦基金利率的合適區域可能在5%至7%的範圍內，這高於市場定價。

美國西德州 中質原油(WTI)本周收盤下跌9.98%，結束4月下跌12.74%以來最糟糕的單周走勢。

WTI全日收跌1.91%至每桶80.08元。盤中一度觸及77.24元低點，這是9月以來的最低水平。

與此同時，布蘭特原油當日收跌2.41%，本周收跌8.72%，也是8月5日以來最差單周表現。

雖然本周下跌，但WTI和布蘭特原油今年均呈上漲，分別上漲6.48%和12.65%。