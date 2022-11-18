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業績旺 梅西百貨調升獲利財測

財經新聞組／綜合報導
精品銷售是梅西百貨財報的最大亮點。（路透）
精品銷售是梅西百貨財報的最大亮點。（路透）

梅西百貨第3季業績超出華爾街預期，並調升全年獲利預期。

這家連鎖百貨業者表示其庫存管理狀況更佳，新商品陸續進貨後仍能更好地控制價格。該公司堅持全年營收財測不變，因為這個假期將面臨更艱難的銷售背景。

截至10月29日當季淨利從去年同期2.39億元或每股76分降至1.08億元或每股39分。經調整後每股獲利52分，遠高於Refinitiv預期的19分。營收52.3億美元，略高於預期的52億元。

直營店和加盟店的可比銷售額較一年前下降2.7%。但與疫情前的2019年第3季相比，這個數字仍呈上升。

精品是梅西百貨優勢之一。購物者轉向其美容連鎖店Bluemercury和高端百貨連鎖店Bloomingdale's購買新衣服、鞋子和化妝品。

在Bloomingdale's，自有品牌和授權品牌的可比銷售額成長4.1%，因為購物者購買了正式服裝、女鞋和行李箱。Bluemercury的直營店和加盟店的可比銷售額成長14%；還吸引更多的客戶，活躍客戶較上年增加了15%。

梅西百貨CEO甘內特(Jeff Gennette)指出，Bloomingdale的顧客完全沒有縮手，「買氣一直很強勁，看不出他們的支出下降，預計第4季也不會出現這種情況。」

進入關鍵的假日購物季，梅西百貨面臨著徘徊在近40年高點的通貨膨脹率。該公司在8月下修全年營收和每股獲利預期，預計購物者可能會減少在服裝等非必需品上的支出，因為必須為雜貨、住房和汽油支付更多費用。該公司還警告，它可能被迫祭出大幅折扣，因為許多零售商會清理大量過剩庫存，並迎合對價格更敏感的購物者。

梅西百貨維持全年營收財測不變，預計在243.4億元至245.8億元之間。但將全年調整後每股獲利預期從之前的4元至4.2元調升至每股4.07元至4.27元。

梅西百貨 營收 華爾街

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