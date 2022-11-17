蘋果將下單台積美國廠

蘋果執行長庫克傳出有新決議。（路透）

彭博資訊報導，蘋果 執行長庫克表示，準備把旗下產品的晶片 委由目前正在美國亞利桑那州興建的晶圓廠製造，代表蘋果正邁出降低依賴亞洲的一大步。彭博推估，蘋果所指的亞利桑那州工廠，可能就是台積電 正在興建的晶圓廠。

對於相關報導，台積電16日不評論單一客戶，蘋果方面也未進一步說明。

彭博報導，庫克在與德國工程師和零售人員召開的內部會議上說：「我們已決定從亞利桑那州的一座工廠採購，這座廠將於2024年啟用，我們已提前約兩年（下單），可能還不到兩年。」「在歐洲，隨著那些（建廠）計畫變得更明朗，我們確定也將向歐洲廠採購。」

台積電、英特爾都正在亞利桑那州積極建廠，而且都會在2024年啟用，均符合庫克「暗示」下單的條件，但庫克並未點出實際對象。

業界分析，蘋果持續推行Apple Silicon計畫並厲行「去英特爾化」，進而確保自家設計一條龍發展，台積電不與客戶競爭，可確保完美執行蘋果訂單需求並降低風險，有望脫穎而出。

不過，問題在於台積電亞利桑那州新廠2024年量產，製程技術為5奈米，恐無法滿足蘋果近期希望採用3奈米製程的想法，屆時台積電這座工廠的技術能否配合蘋果的需求，將是奪單成敗關鍵。

彭博指出，理論上台積電可能提早在亞利桑那廠導入先進製程，蘋果也可能用這座廠的晶片，生產較沒那麼複雜度的裝置零組件。