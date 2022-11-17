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蘋果將下單台積美國廠

編譯林奇賢、記者尹慧中／綜合報導
蘋果執行長庫克傳出有新決議。（路透）
蘋果執行長庫克傳出有新決議。（路透）

彭博資訊報導，蘋果執行長庫克表示，準備把旗下產品的晶片委由目前正在美國亞利桑那州興建的晶圓廠製造，代表蘋果正邁出降低依賴亞洲的一大步。彭博推估，蘋果所指的亞利桑那州工廠，可能就是台積電正在興建的晶圓廠。

對於相關報導，台積電16日不評論單一客戶，蘋果方面也未進一步說明。

彭博報導，庫克在與德國工程師和零售人員召開的內部會議上說：「我們已決定從亞利桑那州的一座工廠採購，這座廠將於2024年啟用，我們已提前約兩年（下單），可能還不到兩年。」「在歐洲，隨著那些（建廠）計畫變得更明朗，我們確定也將向歐洲廠採購。」

台積電、英特爾都正在亞利桑那州積極建廠，而且都會在2024年啟用，均符合庫克「暗示」下單的條件，但庫克並未點出實際對象。

業界分析，蘋果持續推行Apple Silicon計畫並厲行「去英特爾化」，進而確保自家設計一條龍發展，台積電不與客戶競爭，可確保完美執行蘋果訂單需求並降低風險，有望脫穎而出。

不過，問題在於台積電亞利桑那州新廠2024年量產，製程技術為5奈米，恐無法滿足蘋果近期希望採用3奈米製程的想法，屆時台積電這座工廠的技術能否配合蘋果的需求，將是奪單成敗關鍵。

彭博指出，理論上台積電可能提早在亞利桑那廠導入先進製程，蘋果也可能用這座廠的晶片，生產較沒那麼複雜度的裝置零組件。

英特爾雖曾是蘋果多年供應商，卻不太可能和蘋果再續前緣，彭博認為主因蘋果旗下Mac電腦和其他產品都不再搭載英特爾的處理器，轉而使用自家設計、台積電製造的晶片，而且英特爾缺乏為其他公司代工晶片的經驗，實力有待證明。

蘋果晶片要在美國製造。（資料來源:綜合外電）
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蘋果 台積電 晶片

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