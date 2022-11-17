財經簡訊
勞氏營收增3% 仍調降財測
勞氏(Lowe's)第3季財報超出分析師預期，營收較去年同期成長3%。這家家居裝修零售商還更新其財測，將全年營收預期上限由原本990億元調降至970至980億元間，並將可比銷售額下修至持平至下降 1%，而今年稍早時的預計可比銷售額在下跌1%至上升1%間。
漢堡王母公司聘請新總裁
漢堡王母公司Restaurant Brands International宣布將聘請達美樂前CEO多伊爾(Patrick Doyle)擔任執行總裁。59歲的多伊爾在2010年至2018年期間擔任達美樂CEO，負責監督這家披薩連鎖店向餐飲業數位化的轉型。當他接管公司時，公司股價低於12元。到他離職時，股票交易價格超過每股270元。
房貸利率大跌 申請量微增
根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節性調整後指數，上周房貸申請量較前周增加2.7%。上周CPI報告顯示通膨可能開始緩解，導致債券殖利率和房貸利率暴跌。30年期固定房貸平均利率10日創2009年開始記錄以來最大單日跌幅。上周符合資格的30年期固定利率房貸利率從7.14%降至6.9%。
Peloton產品英國亞馬遜上架
Peloton Interactive Inc將開始在電商巨頭亞馬遜的英國平台上銷售其健身自行車和其他健身配件，以應對需求放緩。該公司於8月在美國亞馬遜平台上進行類似的銷售推廣。其健身自行車將提供送貨上門服務，首次使用的客戶可以選擇自己組裝或選擇專業組裝選項。
業務強勁 Grab調升營收財測
Grab Holdings Ltd調升全年營收財測，因為東南亞對其叫車服務和食品配送的需求依然強勁。成立10年的Grab已成為東南亞地區消費者首選，因為他們越來越常外出並重返辦公室。該公司預計全年營收在13.2億元至13.5億元間，高於之前預測的12.5億元至13億元。
捷藍航空明年開航直飛巴黎
捷藍航空表示，明年將先後開通紐約和波士頓直飛巴黎航班，以擴大其跨大西洋業務，自海外旅遊的強勁需求中獲利。跨大西洋是全球最賺錢的航線，在2019年疫情爆發前，占美國三大航空公司聯合航空、達美航空和美國航空客運收入的11%至17%。
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明年滯脹當道 Fed不會降息
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