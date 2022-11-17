勞氏營收 增3% 仍調降財測

勞氏(Lowe's)第3季財報超出分析師預期，營收較去年同期成長3%。這家家居裝修零售商還更新其財測，將全年營收預期上限由原本990億元調降至970至980億元間，並將可比銷售額下修至持平至下降 1%，而今年稍早時的預計可比銷售額在下跌1%至上升1%間。

漢堡王母公司聘請新總裁

漢堡王母公司Restaurant Brands International宣布將聘請達美樂前CEO多伊爾(Patrick Doyle)擔任執行總裁。59歲的多伊爾在2010年至2018年期間擔任達美樂CEO，負責監督這家披薩連鎖店向餐飲業數位化的轉型。當他接管公司時，公司股價低於12元。到他離職時，股票交易價格超過每股270元。

房貸利率大跌 申請量微增

根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節性調整後指數，上周房貸申請量較前周增加2.7%。上周CPI報告顯示通膨可能開始緩解，導致債券殖利率 和房貸利率暴跌。30年期固定房貸平均利率10日創2009年開始記錄以來最大單日跌幅。上周符合資格的30年期固定利率房貸利率從7.14%降至6.9%。

Peloton產品英國亞馬遜上架

Peloton Interactive Inc將開始在電商巨頭亞馬遜的英國平台上銷售其健身 自行車和其他健身配件，以應對需求放緩。該公司於8月在美國亞馬遜平台上進行類似的銷售推廣。其健身自行車將提供送貨上門服務，首次使用的客戶可以選擇自己組裝或選擇專業組裝選項。

業務強勁 Grab調升營收財測

Grab Holdings Ltd調升全年營收財測，因為東南亞對其叫車服務和食品配送的需求依然強勁。成立10年的Grab已成為東南亞地區消費者首選，因為他們越來越常外出並重返辦公室。該公司預計全年營收在13.2億元至13.5億元間，高於之前預測的12.5億元至13億元。

捷藍航空明年開航直飛巴黎

捷藍航空表示，明年將先後開通紐約和波士頓直飛巴黎航班，以擴大其跨大西洋業務，自海外旅遊的強勁需求中獲利。跨大西洋是全球最賺錢的航線，在2019年疫情爆發前，占美國三大航空公司聯合航空、達美航空和美國航空客運收入的11%至17%。