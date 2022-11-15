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升勢本周暫止 觀察零售財報

財經新聞組／綜合報導

投資人暫停推動上周的大漲並消化了一系列企業和經濟訊息，股指本周首日下跌。

道瓊工業平均指數下跌211.16點或0.63%至3萬3536.7點。史坦普500指數下跌35.68點或0.89%至3957.25點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌127.11點或1.12%至1萬1196.22點。

在Fed副主席布雷納德(Lael Brainard)表示Fed可能很快放緩升息步伐後，主要股指從低點回升，為市場提供了一些安慰。

布雷納德發表上述言論之前，Fed理事沃勒(Christopher Waller)13日表示，聯邦基金利率的終點「仍有一段路要走」。他的言論打壓了本周開盤之初的走勢。

在布雷納德發表評論之前，報導指稱亞馬遜最快本用宣布裁員約1萬名員工，導致股指大幅下跌。大約在同一時間，Fed的一項調查顯示，消費者對未來一年的通膨預期上升，進一步打壓市場情緒。

第3季財報季將繼續，重點在零售股。沃爾瑪、家得寶、目標百貨、勞氏、梅西百貨和科爾百貨都將在本周公布數據。

擁有家庭購物網絡QVC和HSN的媒體公司Qurate Retail上漲4.69%，之前知名投資客伯里(Michael Burry)透露了對該公司的新押注。

指數 投資 梅西百貨

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