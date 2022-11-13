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輝達本周公布財報 市場緊盯對中國市場評論

編譯陳律安／綜合外電
市場緊盯輝達即將在本周公布的財報。（路透）
市場緊盯輝達即將在本周公布的財報。（路透）

美國市值最高的晶片製造商輝達（Nvidia）將在美股16日盤後公布財報，上季的營收和獲利料將雙雙下滑，為兩年來首見。彭博資訊預測，在經濟不景氣持續拖累需求之際，輝達遊戲部門的業績可能受到最大的衝擊，輝達也可能因需求下滑而下修財測。

依據FactSet追蹤的分析師預測，輝達第3季營收為58億美元，每股盈餘71美分。輝達最重要的資料中心部門，上季營收季比將以個位數幅度下滑，中國晶片需求放緩已持續讓該公司面臨風險。

投資人將關注輝達對於在中國龐大曝險的評論，因中國市場占輝達總營收約25%，而拜登政府上月已擴大對中國的半導體銷售限制。輝達日前已宣布，已開始生產符合美國政府出口規範的晶片，希望能挽回受政府限制波及的營收。輝達股價先前三年連續上揚，但今年來市值已蒸發近一半。

然而，Piper Sandler公司資深研究分析師庫瑪表示，對輝達的評級仍為「加碼」，目標價為200美元，比目前股價水準高約25%。

輝達在「綠色運算」的進展，也就是減少電腦晶片對環境的衝擊，可能在數據流量持續增加之際，解決資料中心的耗能疑慮。輝達估算，若業者採用輝達效能更高的晶片來執行人工智慧和高效運算，可望每年為企業省下多達19兆瓦時的電力，等於每年路上減少290萬輛車。

營收 晶片 股價

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