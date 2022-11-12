科技業裁員又一樁 格芯啟動裁員和凍結招聘計畫

格芯證實，已開始執行裁員和凍結招聘計畫。 （路透）

美國晶圓代工大廠格芯（GlobalFoundries）證實，已加入其他科技業同行行列，開始執行其裁員 和凍結招聘計畫。

彭博資訊報導，格芯11日已通知員工將進行人力削減，但並未透露何時發生，以及哪些部門會受影響。該公司8日曾在法說會上表示，正在規劃每年降低營業支出2億美元的計畫。

格芯發言人證實，公司確實正在裁員和凍結招聘，但拒絕透露裁汰人數，只表示公司的第3季財報和第4季財測都很強勁，但基於「目前的總體經濟環境」，正尋求抑制成本。

和許多半導體製造商一樣，格芯正尋求透過520億美元規模的晶片 法案（CHIPS Act），向美國政府爭取資金，該法案的目的是擴大美國國內晶片製造。

據彭博新聞報導，英特爾（Intel）日前表示將進行的成本削減措施，包括大規模裁員。其他像是美光（Micron）等晶片公司也已減緩招聘步伐。臉書母公司Meta已開始進行廣泛性裁員，推特、蘋果和亞馬遜等科技大廠也已暫停許多部門的招聘。

格芯8日表示，第3季（上季）營收 較去年同期躍增22%至20.7億美元；本季營收預期將介在20.5億至21億美元，每股盈餘為1.24至1.44美元，皆高於分析師預期。該公司正嘗試擴大在晶片代工市場的市占率，以和業界龍頭台積電競爭。