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每當通膨見頂 股指升兩位數

財經新聞組／綜合報導

超乎預期疲弱的CPI數據，驟然提高市場對Fed可能縮小升息幅度的預期，美股大漲，創2020年疫情爆發以來最大單日漲幅。

而掀起市場狂歡的情緒，在歷史上似乎也有跡可循。每當通膨見頂時，美股漲幅往往都會達到兩位數。

The Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示，自1950年以來，史坦普500指數在13次主要通膨觸頂之後的12個月的平均回報率為13%。

雖然沒有人知道熊市何時會結束，但分析師指出，今年夏天以來，各項利空對美股的影響似乎遠小於2022年上半年。他補充說，這是因為最近幾個月周期性類股和小型股的表現明顯優於史指大盤。

隨著美國貨幣政策接近限制性水平，市場紛紛預計Fed將在未來幾個月放緩升息步伐。但是，利率市場的定價從來都不是一成不變的，可能因Fed官員的一句話、或是是另一項出人意料的經濟數據出爐，就可能讓市場預期再度徹底轉向。

大家都說歷史不會重演，但或許還是能從歷史中尋找相似之處，並把握住機會。

The Wealth Consulting Group執行長李吉米(Jimmy Lee)表示，要讓美股出現類似的漲幅，居高不下的通膨率必須以更快的速度下降；但如果等待時間過長，投資人可能會錯過這些大幅上漲，因為市場往往在經濟數據觸底之前就大幅反彈。

同時，該分析師也表示，投資人需在Fed發出暫停升息訊號之前就做好準備，因為在Fed主席鮑爾說出這些話之前，美股可能已經大幅走高。（財經新聞組）

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