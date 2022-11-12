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薪酬方案不當 小股東告馬斯克

財經新聞組／綜合報導
馬斯克向來喜歡挑戰現狀，如今也被小股東挑戰。（路透）
馬斯克向來喜歡挑戰現狀，如今也被小股東挑戰。（路透）

馬斯克一直在挑戰底特律汽車同業、空頭炒家和證券監管機構，不過這位特斯拉CEO下周將在法庭上與一個不太可能的敵人對決。

他的對手是其電動車製造商最小股東之一托納塔(Richard Tornetta)，後者在2018年提起訴訟時僅持有9股，對方希望取消馬斯克560億元薪酬。

托納塔以所謂的股東衍生訴訟代表公司起訴馬斯克和特斯拉董事會。如果成功，馬斯克2018年獲贈的一籃子股票將被取消，特斯拉將會受益。托納塔並沒有為自己尋求賠償。

在歷史上，在訴訟中幾無經濟利益的股東提起的訴訟，一直被商業團體批評為「滋擾訴訟」，通常很快以非金錢方式和解、向代表原告的律師支付費用告終。

托納塔的提告在2019年逃過駁回動議，並將於14日開始在德拉瓦州Wilmington進行為期一周的審判，上個月以440億元收購推特的馬斯克將出席作證。

目前尚不清楚托納塔為何提起訴訟。他沒有回應，他的律師也拒絕置評。

托納塔在訴狀中指稱，馬斯克在由他主導的董事會中通過這個薪酬方案，並隨後將其提交給股東投票，這些股東被誤導認為這些門檻難以實現。

馬斯克高爭議的薪酬方案允許在每次達到不斷升級的業績和財務目標時，以極低的折扣價格買進特斯拉1%的股票；若未能達到門檻，馬斯克分文不取。法庭文件顯示，特斯拉已經實現了12個目標中的11個，其市值從500億元一度短暫飆升至超過1兆元。

馬斯克和董事們在法庭文件中辯稱，該方案讓馬斯克在困難時期專注於特斯拉，並導致股價上漲了10倍。

負責托納塔案件的律師不由原告支付費用。如果訴訟成功，他們將要求法官命令被告支付費用，金額可能達數百萬元。目前尚不清楚如果托納塔勝訴，律師事務所會提出什麼樣的數字。

馬斯克 特斯拉 股票

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