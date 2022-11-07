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蘋果傳調降iPhone 14產量目標 大砍300萬支 因需求降溫

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果iPhone 14系列。（路透）
蘋果iPhone 14系列。（路透）

知悉工廠狀況的消息人士透露，蘋果預期今年iPhone 14系列智慧手機產量比原先預期減少至少300萬支，反映需求下滑。

彭博資訊引述知情人士報導，蘋果與其供應商現在的iPhone 14產量目標為8,700萬支或更少，低於原先的9,000萬支產量目標。調降產量的主因是iPhone 14和14 Plus機款需求較為疲軟。此時正值iPhone主要組裝廠鴻海旗下富士康鄭州廠為了防疫，正實施長達一周的靜態管理。

根據Jefferies對大陸市場的分析，iPhone 14和14 Plus自推出以來，銷售熱度已急遽降溫，而且在大陸銷售減緩的情況日益加深。彭博稍早報導，蘋果先前取消新款iPhone的增產計畫，原因是原先預料需求激增的情況並未實現。

不過，蘋果6日表示，iPhone 14 Pro和Pro Max需求維持強勁，儘管這些高階款手機的生產受到鄭州廠的情況影響。但蘋果拒絕提供具體數據。

SMBC日興證券桂竜輔（Ryosuke Katsura）為首的分析師群上周五將蘋果2022年新款iPhone的整體產量預估從9,100萬支調降至8,500萬支，但在預估中調高Pro機款的預期產量，但大幅調降基本款的產量預估。

桂竜輔等分析師群表示：「一些公司已開始將這樣調整的可能影響性納入他們的獲利展望中。在本周確認在中國大陸的產量與銷售修正與一些原物料業者減少生產的跡象浮現後，它們修正了展望。」

蘋果不願在稍早談論有關鄭州廠供應的聲明之外多做評論。

iPhone 蘋果 鄭州

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