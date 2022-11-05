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業者緊縮政策 免費退貨不再

財經新聞組／綜合報導

根據美國零售聯合會(NRF)的數據，平均而言，零售商在假日購物季售出的商品中，約有18%或1580億元將被退回。2021年退貨率約為零售總額的16.6%，即7610億元。但2022年能夠承受如此高昂代價的企業將越來越少。

退貨管理公司Pollen Returns創始人兼CEO齊布姆(Spencer Kieboom)表示，隨著成本上升壓縮獲利，許多零售商正在重新考慮退貨政策，縮短退貨窗口，甚至收取退貨或補貨費用。

像Gap、Old Navy、Banana Republic和J. Crew等以慷慨的退貨政策而聞名的品牌，已將正常退貨期限縮短到一個月內。假日購物者仍有一線喘息的機會：J. Crew和其他業者目前正在延長的假日退貨期限和換貨服務。

曾承諾可終身退貨的Anthropologie、REI和LL Bean，現在對郵寄退貨收取6元費用。

齊布姆說，「這些退貨政策的調整並不是為了支付成本。」「它們是真的想阻止退貨。」

供應鏈諮詢公司管理公司Blue Yonder資深主管哈爾卡(Erin Halka)說，隨著疫情期間線上購物爆炸式成長，「免費退貨是一種深受客戶歡迎的高度便利模式。」她說，現在隨著勞動力和運輸費用的增加，零售商想維持這個政策得花費「巨額資金」。

她說，「收取退貨費用是彌補部分成本的一種方式。」「它還可以嚇阻顧客過度購買，因為至少10%的退貨商品不能轉售。」

齊布姆說，「退貨商品通常不會回到貨架上」，這給努力簡化開支和提高永續性的零售商帶來了問題。

Babson學院副教授兼行銷系主任貝泰爾史巴契(Lauren Beitelspacher)說，「零售商在退貨上損失的錢越多，就越需要透過提高價格來彌補。」所以「改變退貨政策比提高購買價格更容易讓顧客接受」。

零售商 疫情 供應鏈

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