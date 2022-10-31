馬斯克推私有化 推特11/8下市

根據推特提交給美國證券交易委員會的文件，推特將於11月8日從紐約證券交易所下市。 （Getty Images）

全球首富馬斯克 收購推特 （Twitter）的交易完成後的隔天，推特股票停止交易。

根據推特提交給美國證管會（SEC）的文件，推特將於11月8日從紐約證券交易所下市。顯然推特已開始準備啟動下市程序。

把推特私有化後，馬斯克將可以在不受股東審視的情況下推動改革。至於推特原有的股東們，華爾街日報報導，根據富達投資的資料，10月31日便可收到退款。

推特在最後一個交易日27日，收在53.7美元，而馬斯克開出的收購價，是每股54.2美元。

推特在2013年11月掛牌第一天大漲73%，但上市至今股價僅翻漲一倍，換算下來等於每年漲8.4%，年度報酬率不如標普500指數 的11%，更低於那斯達克100指數的15%。

推特股價不振，反映出馬斯克將面臨的挑戰：這家公司在過去十個會計年度中有八個會計年度出現虧損，而且之後債務還會膨脹，加上經濟前景曖昧，影響推特最重要的營收來源，即廣告投放等。

過去五年來，推特每季營收平均成長19%，相較之下其他社群平台如Meta成長29%，Snap增加50%，Pinterest更成長51%。

這樁交易也立刻影響馬斯克的身家。彭博富豪指數顯示，馬斯克成功入主推特，卻使他的資產淨值減少100億美元，這也讓他今年身家的減少多達660億美元。

不過若以今年的股價表現來看，推特今年來上漲24%，領先標普500通訊服務股中的其他股票，在利率不斷上升、通膨居高不下、經濟衰退魅影幢幢的情況下格外出色。

Mirabaud證券公司分析師坎普林表示，如此可算華麗退場了，因為在目前的大環境下，這家公司不可能價值400億美元，Pinterest和Snap這些公司都已大跌；如果推特今天依然是家獨立的上市公司，他認為到年底最多大概只剩下每股25美元的價值。

文件還顯示，推特已經和馬斯克的控股公司X Holdings II完成合併。