Fed打通膨未見效？克魯曼：數字會說話 只是晚一年

紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

今年來聯準會（Fed）藉一連串大幅升息 打通膨，美國經濟卻似乎尚未見到明顯降溫跡象。常言道「數字會說話」，從美國第3季國內生產毛額（GDP）季增年率2.6%、9月核心個人消費支出（PCE）物價指數年增率5.1%，似可得到印證。

然而，2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 表示，即使數字會說話，所說的卻很少忠實反映現況；就美國經濟數據而言，此時的數字甚至可能是一、兩年前的回音。

克魯曼在紐約時報專欄指出，今年來Fed設法藉一連串大幅升息讓經濟降溫，進而把通膨壓下來。他認為，其實Fed的行動已成功導致金融情勢大幅收緊。這主要透過兩條路徑進行：一是收緊貨幣政策會推升房貸利率，造成房價下跌；二是導致美元勁升，這終會削弱美國產品在海外市場的競爭力。至少從金融市場角度來看，這兩種方法都逐漸見效。

但目前為止，美國經濟降溫跡象卻不多。美國勞工統計局（BLS）最新報告顯示通膨仍熾熱，而周四公布的GDP顯示季增年率2.6%，翻轉之前一連兩季萎縮的頹勢，清楚駁斥上半年已陷衰退的論調。

乍看下，這是否意味著Fed還必須進一步猛力升息呢？克魯曼說，目前的數據讓樂觀或悲觀看待Fed政策和通膨展望者，都有充分資料可言之鑿鑿大作文章。先看數據到底說了什麼話，又有什麼訊息是隱藏在標題數據下沒說到的。

GDP數據

美國經濟繼第1季和第2季萎縮後，第3季GDP季增年率升回到2.6%，確實很強。但克魯曼指出，季比成長率的變化往往是受易於波動的項目牽動，只盯這些數據往往看不清基本的經濟趨勢。就第3季GDP而論，上季經濟恢復正成長，大致是因為實質貿易逆差下滑（掩飾了其他方面的疲態），或許反映之前供應鏈被打亂（如今已大致消退）導致的漣漪效應。

為排除貿易逆差造成的統計數字雜訊，一些觀察家聚焦於「核心GDP」—剔除淨出口、庫存變化和政府採購。「標題」數據顯示今年上半年美國經濟向下沉淪，但第3季恢復成長；對照下，「核心」數據訴說的故事則是：美國經濟逐步減緩，到此時大致已停滯不前。

再者，強勢美元也終將抑制出口，進而大幅拖慢美國經濟。此刻尚未見到這現象，主因是美元升值對貿易的影響會隔相當長的一段時間才會顯現。一般認為，強勢美元對貿易收支產生的負面影響，通常需要兩年或更久才會充分展現。

換言之，Fed今年來努力收緊貨幣政策讓經濟降溫，兩條傳導路徑當中的一條（美元勁升），限縮經濟的效果大致要到將來才看得到。另一條路徑（房貸利率），已經抑制住宅投資並拖累成長。

可確定的是，Fed收緊貨幣政策對經濟的影響尚未充分顯見。

通膨數據

同樣地，也有理由相信，從Fed收緊政策到政策效應反映在通膨數據上，兩者之間有很長的時間差。

關鍵在BLS衝量居住成本的方式，大致反映承租人支付的平均價格，再用此數來推估屋主假如把房子租出去可能付出的成本。用這種方式評估生活費有其道理，但據此判斷經濟現況就有問題，因為房客大多簽有租約，早就決定他們支付的房租金 額，跟新租戶現在支付的費率截然不同。BLS最新研究發現，平均而言這種延遲大約相差一年。

意思是：官方的居住價格通膨指標—占整體通膨指標一大部分，在各種核心通膨指標的占比更大—反映的是2021年尾的住宅市況，而不是今日的市況。

一年前，美國租金以二位數升幅勁揚，部分是受遠距工作相關需求驅動；但如今情況已改觀，最近高盛分析師估計，目前市場租金的增幅以年率計僅3%，約莫回到疫前水準。許多分析師預期，租金漲幅將進一步減緩，甚至開始下滑。官方通膨指標終會訴說租金增幅減緩的故事，但可能要等到明年某時了。

「真」通膨果真降下來了嗎？美國勞工部28日公布的聘僱成本指數（Employment Cost Index，ECI）是專家密切關注的指標，被視為比平均工資數據更能忠實反映實際的工資成長。（結果，第3季ECI月比攀升1.2%，年比升幅為5%，都比第2季趨緩，在一堆難看的通膨數據中，露出一絲光亮，顯示勞動市場沒那麼緊繃了。）

克魯曼表示，工資增速仍太高，有違Fed的2%通膨目標；但隨著工資成長減緩，如今大約比疫前高2個百分點左右，顯示基礎通膨率約4%。這跟假如把BLS核心通膨中的居住成本以新租金增幅替代，算出的結果大致相符。克魯曼認為，這顯示美國在「通膨坑洞」中並沒有陷得那麼深。更何況，過去的工資成長，和租金飆升一樣，部分反映一次性的疫情相關震撼，久而久之就會消退。

那麼，Fed還需要進一步大幅升息嗎？或者，已經升過頭了？克魯曼認為，有紮實的論據支持通膨率即將降下來，至於這足不足以說服Fed在11月升息後就放緩緊縮腳步，仍是見仁見智的問題。過去一年來，對通膨展望樂觀者如克魯曼本人，的確判斷錯誤，悲觀者看法正確。然而，過去的結果不能保證未來的表現。