GDP出現反彈 恐為迴光返照

美國第3季GDP反彈是今年以來首次出現擴張。但經濟學家認為這個現象是暫時性的，未來幾季不會持續。

商務部 數據顯示，在連續兩季出現萎縮後，第3季實質GDP年化初值成長2.6%，高於預期的2.4%，較第2季的-0.6%和第1季的-1.6%明顯回升，創2021年第4季以來新高。

拜登總統推文表示對GDP數據十分滿意，代表經濟「正在繼續向前發展」，而不是陷入衰退。

但這並沒有阻止其他人做出衰退預測。麥當勞CEO肯普辛克斯基(Chris Kempczinksi)表示，雖然該公司業績表現良好，但他仍預期美國經濟將出現輕度到中度衰退。

《彭博》經濟學家哈斯比(Andrew Husby)和溫格(Eliza Winger)則表示：「第3季經濟恢復成長掩蓋了持續放緩的跡象，Fed很可能將疲軟的部分視為其收緊貨幣政策的結果，而不是暫時退出緊縮周期的理由。」

事實上，GDP回升僅僅彌補了上半年經濟的萎縮，而且絕大程度是受貿易逆差縮小的影響。商務部的報告說明了美國經濟的不祥跡象。

首先．第3季住宅投資 拖累GDP 1.37個百分點，住宅投資年化跌幅約為26%。在Fed持續升息 下，房貸利率快速上升，房貸壓力不斷增加，住房市場不斷降溫。

其次．私人消費環比由2%下滑至1.4%，對GDP貢獻0.97個百分點，是自2020年初需求遭到破壞以來最疲弱的單季。在收入成長的支撐下，居民對於服務消費的需求仍將保持一定程度的成長，但是在Fed不斷升息下，增速預計將會放緩；商品消費還將保持續回落態勢。

最後，剔除貿易和庫存，僅限本土買家銷售的最終需求指標年增率僅為0.5%。相較之下，疫情之前的數據幾乎達2.6%。