埃克森美孚獲利 幾與蘋果相當

埃克森美孚(Exxon Mobil Corp)上季財報業績打破預期，因為飆升的能源價格推動其單季獲利創紀錄，幾乎與科技巨頭蘋果公司相當。

飆升的天然氣 和油價 使其第3季淨利達196.6億元，遠遠超過華爾街上調後的預測，接近蘋果同期淨利207億元。

埃克森美孚在2013年按市值計算曾是美國最大上市公司，後來被蘋果公司取代。

由於需求上升和能源市場供應不足，又逢西方對俄羅斯入侵烏克蘭進行制裁，石油 公司獲利今年飆升。美國對歐洲的天然氣和石油出口猛增，並有望創下該產業的歷史獲利記錄。

這家美國最大石油生產商每股獲利4.68元，超過華爾街3.89元的普遍預期，原因是天然氣獲利大幅增加、油價持續高企和燃料銷售強勁。

埃克森美孚第3季獲利幾乎是同行的2倍，遠遠領先於同行殼牌和道達爾(TotalEnergies)。在歐洲競爭對手轉向再生能源之際，其加倍開採石化燃料的決定雖備受批評，卻有助於其獲利。

財務長米克爾斯(Kathryn Mikells)表示，「我們過去5年的投資，尤其是在疫情低谷時期，真正推動了我們今天的業績。」

埃克森美孚今年前9月獲利430億元，較2008年同期增加19%，當時油價也創下每桶140元的創紀錄水平。

她說，該公司上季在新的石油和天然氣項目上花費57.3億元，比去年同期成長24%，並且全年仍可望實現210億至240億元的投資目標。

美國總統拜登再次呼籲企業將今年能源價格上漲帶來的意外利潤投資於生產，而不是回購自家股票。

米克爾斯表示，埃克森美孚將在2023年之前維持其300億元的股票回購計畫，同時增發股利。第4季每股股利為91分，上漲3分，今年將向股東支付150億元。