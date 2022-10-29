我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登11月訪埃及、赴亞洲出席東協峰會 賀錦麗接續出訪

搬梯爬上2樓 持槍3匪洗劫紐約華裔家 母護3女飽受驚嚇

埃克森美孚獲利 幾與蘋果相當

財經新聞組／綜合報導

埃克森美孚(Exxon Mobil Corp)上季財報業績打破預期，因為飆升的能源價格推動其單季獲利創紀錄，幾乎與科技巨頭蘋果公司相當。

飆升的天然氣油價使其第3季淨利達196.6億元，遠遠超過華爾街上調後的預測，接近蘋果同期淨利207億元。

埃克森美孚在2013年按市值計算曾是美國最大上市公司，後來被蘋果公司取代。

由於需求上升和能源市場供應不足，又逢西方對俄羅斯入侵烏克蘭進行制裁，石油公司獲利今年飆升。美國對歐洲的天然氣和石油出口猛增，並有望創下該產業的歷史獲利記錄。

這家美國最大石油生產商每股獲利4.68元，超過華爾街3.89元的普遍預期，原因是天然氣獲利大幅增加、油價持續高企和燃料銷售強勁。

埃克森美孚第3季獲利幾乎是同行的2倍，遠遠領先於同行殼牌和道達爾(TotalEnergies)。在歐洲競爭對手轉向再生能源之際，其加倍開採石化燃料的決定雖備受批評，卻有助於其獲利。

財務長米克爾斯(Kathryn Mikells)表示，「我們過去5年的投資，尤其是在疫情低谷時期，真正推動了我們今天的業績。」

埃克森美孚今年前9月獲利430億元，較2008年同期增加19%，當時油價也創下每桶140元的創紀錄水平。

她說，該公司上季在新的石油和天然氣項目上花費57.3億元，比去年同期成長24%，並且全年仍可望實現210億至240億元的投資目標。

美國總統拜登再次呼籲企業將今年能源價格上漲帶來的意外利潤投資於生產，而不是回購自家股票。

米克爾斯表示，埃克森美孚將在2023年之前維持其300億元的股票回購計畫，同時增發股利。第4季每股股利為91分，上漲3分，今年將向股東支付150億元。

石油 天然氣 油價

上一則

上海美商受訪 17%打算撤離中國市場

下一則

道指漲逾800點 一年來連升4周

延伸閱讀

石油巨頭獲利直逼蘋果 埃克森美孚Q3締新猷

石油巨頭獲利直逼蘋果 埃克森美孚Q3締新猷
蘋果iPhone營收 低於預期

蘋果iPhone營收 低於預期
FT：鴻海鄭州廠苦於應付疫情 專家籲蘋果擬供應鏈B計畫

FT：鴻海鄭州廠苦於應付疫情 專家籲蘋果擬供應鏈B計畫
蘋果財報和庫克說了什麼？6大重點一次看

蘋果財報和庫克說了什麼？6大重點一次看

熱門新聞

美國人認為退休準備金應該要有125萬美元，比去年大增20%。示意圖。（美聯社）

最新訪調 美國人認為退休準備金要「這個數」才夠

2022-10-25 20:32
世界首富、推特新老闆馬斯克。資料照片。(路透)

華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層

2022-10-27 21:32
壓不住高通膨，還讓手上資產出現幾百億美元的虧損，聯準會恐迎來更多罵聲。（路透）

壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？

2022-10-26 09:45
摩根大通執行長戴蒙說，比起美國經濟衰退，他更擔憂全球的地緣政治風險。路透

華爾街眾家大咖較擔心的不是經濟衰退 而是這個風險

2022-10-26 11:17
雖然有些令人失望的財報，但華爾街以高調結束了動盪的一周，美股21日上漲。在科技股方面，社交媒體公司Snap在上季營收11.3億元低於預期後下跌28.21%。路透

傳Fed緩升息 道指飆748點

2022-10-21 17:03
馬斯克說他和巴菲特不一樣，有在研發實際的產品。路透

馬斯克與巴菲特畫清界線：我有產品

2022-10-21 12:12

超人氣

更多 >
北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺
僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺
台灣遊客17萬現金 加拿大海關沒收

台灣遊客17萬現金 加拿大海關沒收
你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們

你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們
舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫