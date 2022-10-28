Meta燒錢 查克柏格籲有耐性

Meta執行長查克柏格要求投資人對支出膨脹保持耐性。(路透)

Meta的執行長查克柏格 要求投資 人，對該公司在廣告業務萎縮之際砸大錢於未經證實的賭注，保持耐性。

在Meta公布本季營收 預測不如華爾街分析師預期之後，查克柏格努力合理化與元宇宙和人工智慧相關的不斷膨脹的支出。

Meta股價在盤後交易下跌約20%，顯示投資人並不買帳，儘管查克柏格說，他相信Meta押注短影音、商業簡訊和元宇宙等領域，正朝著正確方向發展——只是還無法確定報酬有多大。

Meta上市的最初幾年，營收和淨利都能雙雙穩步成長。該公司俐落地轉向行動業務，按步就班地順應智慧手機普及的潮流，擴大行動裝置的廣告營收。但在2021年第4季，營收成長20%卻轉化成營業利潤下滑1%，此一趨勢後來惡化，直至上季營收減少4%，轉化為淨利大減46%。

支出持續膨脹，比去年增加19%。這是因為該公司對未來生存押注。查克柏格曾表示，願意每年花100億美元打造元宇宙，投資能該人們進入那裡的VR頭戴式裝置。

股東質疑此一支出，Altimeter Capital的Brad Gerstner建議Meta，將年支出削減到50億美元，員工人數砍掉20%。

查克柏格沒理由聽他的。查克柏格擁有超級投票權，敵意收購不可能發生。據傳董事會全是效忠查克柏格的人馬，質疑者會被勸退，而協助將臉書轉變為廣告銷售巨擘的二號人物桑德柏格已在今年稍早退休。

10年前，當臉書正準備上市，查克柏格寫了一封信向投資人解釋他的願景。他當時就警告過，臉書的目的不在賺錢，而是來改變世界，賺錢是實現這個目的的一種手段。

臉書仍然能賺很多錢，它的營業利益率保持在20%的健康水準，上季淨利是44億美元，業務產生的淨現金是96億美元，這些數字不如一年前，但足以為查克柏格的下一個10年願景提供資金。

他說：「我認為每個問題會在不同時期逐一解決。我很感激大家保持耐性，我認為那些有耐性並與我們一起投資的人，最終會得到回報。」