西南航空估第4季營收 續揚

西南航空預測第4季營收將增加，因受益於強勁的休閒旅遊需求；即使面對經濟擔憂，休閒旅遊需求並未顯示出緩解的跡象。該公司預計本季營業收入將較2019年成長13%至17%，但預計運能將下降約2%。該公司第3季營收62.2億元，較2019年同期成長10.3%。淨利2.77億元，合每股44分。

需求強 開拓重工獲利大增

重型設備製造商開拓重工(Caterpillar Inc)第3季財報獲利成長，原因是強勁的需求、低庫存和上漲的價格協助其減輕了材料和運費成本上漲的影響。營收從一年前124億元增至150億元。 調整後獲利較去年同期每股2.66元增至3.95元。

麥當勞 漲價未嚇跑顧客

麥當勞表示其美國餐廳的客流量正在上升，有助上季營收和獲利超越分析師預期。該公司第3季淨利19.8億元，合每股2.68元，低於去年同期的21.5億元或每股2.86元，但高於預期的2.58元。淨銷售額下降5%至58.7億元，高於預期的56.9億元。剔除外匯影響，麥當勞本季營收成長2%。

寬頻客戶增 康卡斯特獲利佳

康卡斯特(Comcast)第3季獲利超出分析師預期，但營收略有下降且寬頻客戶成長持續疲軟。上季調整後每股獲利96分，高於預期的90分；營收298.5億元，高於預期的296.5億元。新增1.4萬名寬頻用戶，比第2季有所改善。串流媒體服務Peacock付費用戶已超過1500萬，今年成長超過70%。

營收減 奧馳亞獲利低於預期

香菸製造商奧馳亞集團(Altria Group)第3季獲利低於華爾街預期，因為其營收下降。調整後每股獲利1.28元，低於預期的1.3元；營收54.1億元，低於預期的55.9億元。該公司在公布財報前宣布與日本煙草公司建立戰略合作夥伴關係，共同開發無菸菸草產品。

首申失業金 21.7萬 增3000人

勞工部統計，截至10月22日當周調整後初次申領失業金人數21.7萬人，較前值21.4萬增加3000人，低於市場預期的22萬人；4周移動平均值21.9萬人。有一周時間落差的持續申領人數143.8萬人，較上周修正後的138.3萬人增加5.5萬人，高於市場預期的138.8萬人；4周移動平均值138.75萬人。