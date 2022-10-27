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Meta獲利不佳 財測低於預期

財經新聞組／綜合報導
Meta財報上季銷售額連續第三季下滑。（路透）
Meta財報上季銷售額連續第三季下滑。（路透）

臉書母公司Meta上季獲利低於預期，並對第4季發布低於分析師標準的財測數字。

Meta第3季每股獲利(EPS)1.64元，低於Refinitiv預期的1.89元；營收277.1億元，高於預期的273.8億元。

但華爾街更關注財報中的其他關鍵數據。每日活躍用戶(DAU)為19.8億，與StreetAccount的預期相符；每月活躍用戶(MAU)29.6億，略高於預期的29.4億。

臉書母公司正在面對線上廣告支出普遍放緩、蘋果iOS隱私更新帶來的挑戰，以及來自TikTok的競爭加劇。這些因素綜起來，讓Meta連續第3季出現全年銷售額下降的情況。

數位廣告放緩對Meta等社交媒體公司的打擊尤其嚴重。由於通貨膨脹和利率上升，企業縮減廣告支出，Meta股價今年來下跌了60%。

不過，受到打擊的不僅僅是Meta。谷歌母公司Alphabet財報指出，旗下YouTube廣告營收大幅下降；Snap在第3季財報中報告營收成長繼續下降，當季每位用戶的平均收入下降。

該公司預計，第4季營收將在300億元至325億元之間。分析師預計銷售額為322億元。

Meta第3季營收入同比下降4%至277.1億元。與此同時，該公司的成本和費用同比增加19%至220.5億元。

Reality Labs部門的營收較一年前下降近半至2.85億元，該部門包含該公司的虛擬現實(VR)頭戴設備及其未來派元宇宙業務。其虧損從去年同期的2.63億元擴大至36.7億元。

今年至今，Reality Labs已經損失了94億元。

Meta致力於從社交媒體業務轉變為以元宇宙(Metaverse)優先。在本月稍早的Meta Connect活動中，CEO查克伯格概述了Meta的未來，包括與微軟和埃森哲的企業合作夥伴關係。並發表了全新的Quest Pro頭盔，不過起價高達1500元。

營收 元宇宙 臉書

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