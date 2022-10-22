資金持續流人 投資人未放棄

美國商銀首席策略師哈奈特(Michael Hartnett)在有關資金流動的報告中表示，由於通膨居高不下，經濟衰退的風險增加，美股 還有更大的下跌空間。

不過，他指出，雖然市場情緒極度悲觀，股票 型基金仍見資金流入，投資 人的最終投降時機尚未到來。

根據EPFR Global的數據顯示，截至10月19日當周，全球股票型基金流入92億元，貨幣型基金流入145億元，而債券型基金則流入122億元。數據還顯示，黃金贖回金額達到15億元。

哈奈特表示，全球經濟衰退和信貸衝擊才剛剛開始，市場瀰漫著空頭情緒，他對美股仍然持負面態度。

由於投資人在企業獲利顯現部分韌性跡象、擔憂Fed繼續保持鷹派、經濟危機迫在眉睫之間搖擺不定，美股過去一個走勢高低大幅震盪。史坦普500指數本周有望實現上漲，但自8月中旬以來一直難以維持連續兩周的漲勢。

花旗和摩根史坦利的策略師本周也警告，獲利預測和股票表現都尚未完全反映全球經成長放緩的前景。即使是華爾街知名多頭、摩根大通首席美股策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)也變得更加謹慎，他削減了該行投資組合模型中的風險配置。

美國商銀的報告顯示，歐洲股票型基金連續第36周持續外流，而美國股票型基金連續第二周流入120億元。

從交易方式來看，美國大型股和價值型股出現資金流入，成長型股和小型股則出現資金外流。按類股劃分，科技和能源類股的資金流入量最大，材料類股的流入量為21億元。（財經新聞組）