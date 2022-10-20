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中國駐英領事館打人案：痛毆示威港人的暴力豁免？

貝佐斯警告美國經濟前景 最好「嚴陣以待」

財經簡訊

財經新聞組／整理

寶鹼調高售價彌補低銷量

寶鹼公司(Procter & Gamble)上季獲利和營收超過分析師的預期，因為調高的售價抵消了對其產品的需求下降。但這家Tide洗滌劑、Charmin衛生紙和幫寶適紙尿褲的製造商也表示，預計匯損對2023財年業績的影響將超過之前預期。它現在預測每股獲利將處於之前持平至4%區間的低端。

房貸需求降至25年新低

由於利率持續上升，連降4個月的房貸需求上周再降至1997年以來的最低水平。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的數據，當周購屋者對房貸的需求下降4%，較一年前同周下降38%。經季節性調整後，住房貸款再融資申請較前周下降7%。需求比一年前同周下降86%。30年期房貸利率升至6.94%。

跨足金融 亞馬遜在英賣保險

亞馬遜將在英國與3家當地保險公司合作，開始銷售家庭保險，進一步擴大這家電商巨頭在金融服務領域的足跡。該公司宣布將開設一項名為「亞馬遜保險商店」的新服務，向購物者顯示來自Ageas、Co-op和LV+ General Insurance等保險業者的保單報價，亞馬遜則是從每筆銷售中收取佣金。

新屋開工率降 建築許可增加

人口普查局統計，9月新屋開工率降幅超過預期，其中多戶住宅下降13.1%。上月新屋開工率下降8.1%，經季節性調整後年率為143.9萬套。8月數據從前值157.5萬套下修至156.6萬套。經濟學家預測為147.5萬套。未來房屋建築許可增加1.4%至156.4萬套。

小摩新平台聯繫新創與風投

摩根大通宣布推出一個平台，在新創公司創始人和風險資本投資客之間建立聯繫，以簡化籌資過程。新平台Capital Connect專注於滿足新創企業早期的融資需求。這也代表這家美國資產規模最大的銀行進一步拓展私募市場、並在矽谷打造創始人友善品牌的雄心。

Uber成立廣告部門 擴大收入

網約車公司Uber Technologies Inc成立一個新的廣告部門，希望透過與品牌和行銷人員的合作來使其收入多元化。Uber在全球擁有1.22億月活躍用戶，該公司將在其叫車和UberEats應用程式中銷售廣告空間，並在車上刊登數位廣告、贊助郵件和店面廣告。

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