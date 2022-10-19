孩之寶漲價 獲利仍未達預期

孩之寶(Hasbro)上季獲利低於分析師預期，每股獲利1.42元，低於預期的1.52元；營收 16.8億元，與預期相同，較去年同期下降15%，其中娛樂收入下降35%。預計第4季業績與去年持平。隨著商品和供應商價格飆升，該公司提高了Nerf Blasters和My Little Pony人偶的價格。

炊具商Caraway進軍目標百貨

線上炊具公司Caraway正在大力進軍實體店，其鍋碗瓢盆本周將在350家目標百貨(Target)商店首次亮相。目標百貨將成為在實體店面銷售該品牌的最大零售商。精選Caraway產品還在80家Crate & Barrel商店、80家Bed Bath & Beyond商店和20家Nordstrom商店出售。

固定收益佳 高盛業績勝預期

高盛第3季業績超出分析師對獲利和營收的預期，因交易結果優於預期。該公司表示，上季獲利下降43%至30.7億元，合每股8.25元，超過Refinitiv調查分析師估計的7.69元。營收下滑12%至119.8億元，超出預期5億元。因去年的IPO熱潮在今年降溫，高盛的營收下降在意料之中。

臉書 4億收購Giphy在英遇阻

在英國競爭監管機構發布最終裁決命令臉書出售其動畫圖像製作部門Giphy後，臉書母公司Meta承認失敗。英國競爭和市場管理局(CMA)表示，由於社交媒體和展示廣告市場競爭大幅減少的風險，Meta必須「將GIPHY全部出售給合適的買家」。臉書之前以4億元收購Giphy。

禮來4.87億購基因療法開發商

禮來公司(Eli Lilly and Co)將以約4.87億元現金收購基因醫學開發商Akouos Inc，以加強其針對一系列殘疾的基因療法庫。兩家公司表示，該交易還包括根據與藥物試驗相關的某些事件支付每股3元的費用，並有可能將交易規模增加到6.1億元。禮來一直在努力建立其基因療法庫。

Peloton延長Tread+退款期限

Peloton和美國消費品安全委員會(CPSC)聯合宣布，將召回Tread+的退款期限再延一年至2023年11月6日。消費者在此前可要求退款或接受公司提議將Tread搬到另一房間。2023年11月6日後退貨的客戶將按比例退款。