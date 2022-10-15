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蘋果不只要轉播權 與NFL談判持續

財經新聞組／綜合報導

國家美式足球聯盟(NFL)賽季即將進入第6周，目前尚不清楚哪家公司將成為「周日大賽」(Sunday Ticket)轉播權的最新得主，得標者享有直至2030年的獨家轉播權。

蘋果一直最被看好得標，部分原因是NFL已與包括迪士尼和亞馬遜在內的競爭對手達成轉播協議。與蘋果的合作將使NFL能和全球最有價值公司建立關係。NFL將其「周四夜足球」轉播權出售給亞馬遜。

但知情人士透露，近幾個月來，由於周日大賽的現有限制減緩了蘋果與NFL之間的談判。知情人士說，聯盟與周日大賽潛在買家之間的談判仍在繼續。

蘋果服務資深副總裁庫伊(Eddie Cue)表示，蘋果對僅轉播比賽不感興趣。他負責監督蘋果的媒體和體育合作夥伴關係及其串流媒體服務Apple TV+。蘋果正在尋找與體育聯盟的合作夥伴關係，在這些聯盟中，它可以為消費者提供比標準版權協議更多的東西，像是自由地在全球或地區市場提供遊戲。蘋果與美國職業足球大聯盟(MLS)達成這種類型的協議，這項為期10年的合作夥伴關係從2023年開始。

蘋果是MLS的獨家轉播合作夥伴，不過一些有線電視業者可能會購買足球聯賽的聯播權。該協議允許蘋果在全球播放未來10年每個賽季的每場比賽。它將在其應用程式如蘋果新聞中內建MLS串流功能。

雖然蘋果與MLS的合作方式可資借鏡，但對於與福斯、派拉蒙全球、Comcast的NBCUniversal和迪士尼合作數十年的NFL來說，這可能並不可行。

除了與MLS的合作夥伴關係之外，蘋果也一直在努力進軍體育直播領域。蘋果與美國職棒大聯盟(MLB)達成協議，將在本賽季舉辦獨家周五晚間賽程。NFL上個月宣布Apple Music成為超級盃中場秀的新合作夥伴。

蘋果 NFL 足球

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