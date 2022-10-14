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Fed 減緩緊縮機率不高

編譯任中原、葉亭均／綜合報導
Fed官員擔心緊縮力度不足，難以抑制通膨上升，堅持執行貨幣緊縮計畫。圖為美國聯準會大樓。（路透）
Fed官員擔心緊縮力度不足，難以抑制通膨上升，堅持執行貨幣緊縮計畫。圖為美國聯準會大樓。（路透）

美國聯準會（Fed）公布9月會議紀錄顯示，官員們比較擔心緊縮力度不足，難以抑制通膨上升，相較之下反而比較不擔心緊縮過頭，且堅持執行貨幣緊縮計畫，以壓制經濟活動，凸顯出Fed減緩緊縮速度的困難度甚高。

根據上月會議紀錄，面臨「廣泛且高到無法接受」的通膨情勢，決策官員們仍決心將「有目標地」緊縮貨幣政策；「許多與會官員強調，抑制通膨行動不足所付出的代價，可能超過行動過當的代價」。

會議紀錄顯示，一些官員警告通膨居高愈久，則未來通膨預期可能失控的風險就愈高，形成惡性循環；多位官員強調，「只要有必要」，就必須維持緊縮立場。

由於美國9月就業報告依然堅實，也使決策官員更有底氣主張大幅度升息。會議紀錄中也強調，勞動市場「非常緊俏」。

大部分與會官員強調，緊縮政策行動所產生的影響，迄未顯現在數據上，「許多經濟活動層面尚未顯現出多少反應」。

不過決策官們也關切國際展望「高度不確定」。數位與會者強調，有必要以降低「經濟展望嚴重惡化」的風險為目標，來「校準」進一步緊縮的速度。 決策官員中有「顯著的少數」主張較不激烈的作法，代表許多官員不反對最早在11月會議時將升息幅度縮小到2碼。

目前決策官員們爭議的焦點，在於11月會議是否要第四度升息3碼，使利率達到3.75%-4%。

主管貨幣政策副主席布蘭納德（鴿派，有投票權）本周再度表示，Fed在升息時，應該抱持「深思熟慮，且以數據作為依據的態度」。

但理事沃勒（鷹派，有投票權）表示，Fed還不需要在就業目標與通膨目標之間做出「取捨」，就是說「貨幣政策能夠且必須強力運用，以壓低通膨」。

理事鮑曼（中間派，有投票權）12日表示，由於並無證據顯示通膨壓力正在減輕，因此她支持11月再次大幅度升息。

她表示，「如果我們沒有看到通膨正在下降的信號，我認為繼續大幅度升息仍將是討論的議題。然而如果通膨開始下降，我認為放慢升息速度應屬適當」。

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