應材調降財測 美出口新規料拖累本季營收減損4億美元

全球最大半導體設備製造商應用材料（Applied Materials）調降本季財測，主要受美國對中國實施出口新規定拖累。（取材自彭博資訊）

全球最大半導體設備製造商應用材料（Applied Materials）調降本季財測，警告美國實施新的出口限制規定在晶片 產業掀起漣漪效應，將衝擊應材對中國的銷售。

應材12日發表聲明說，估計新規定將導致本季銷售減損約4億美元，現在預期截至10月30日止的第4季營收 約64億美元，加減2.5億美元，低於先前預估的約66.5億美元。

美國在上周五緊縮出口限制規定，目標打擊中國發展用於軍事的最先進晶片與設備的能力。應材表示，這些規定將影響晶圓代工設備和相關的零件與服務。

晶片設備製造商一直疲於進行調整以應付政府的限制措施，此時也正值半導體產業遭遇景氣低迷時期。另一家半導體設備大廠荷蘭艾司摩爾（ASML）已通知在美國的員工避免為中國客戶提供服務。ASML持續將深紫外光（DUV）機台銷售給中國客戶，但停止將更先進的極紫外光（EUV）微影設備賣給中國。

應材、英特爾這些大廠無法輕易離開中國，因為中國是這類公司產品的最大單一市場，也是電子業全球供應鏈的重要環節。美國的出口新規定已拖累晶片與製造設備業者近日股價 暴跌，應材股價自上周四以來已重挫約14%，不過，應材調降財測的最新消息並未進一步嚇壞投資人，股價在12日盤後僅小跌0.6%。

應材同時調降獲利預估，剔除部分項目後，預估第4季每股盈餘1.54美元至1.78美元，低於先前每股多達2.18美元的預估值。

應財表示，調降獲利預估是因為銷售減少，以及與新出口規定相關所衍生的庫存與製造影響，導致每股盈餘減少23美分。應材同時預期新規定對從10月31日展開的第1季度有同等影響。