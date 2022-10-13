我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CPI似已見頂 道指跌深反彈1500點收高

佛州帕克蘭校園槍擊案 兇手逃死被判無期徒刑

應材調降財測 美出口新規料拖累本季營收減損4億美元

編譯葉亭均／綜合外電
全球最大半導體設備製造商應用材料（Applied Materials）調降本季財測，主要受美國對中國實施出口新規定拖累。（取材自彭博資訊）
全球最大半導體設備製造商應用材料（Applied Materials）調降本季財測，主要受美國對中國實施出口新規定拖累。（取材自彭博資訊）

全球最大半導體設備製造商應用材料（Applied Materials）調降本季財測，警告美國實施新的出口限制規定在晶片產業掀起漣漪效應，將衝擊應材對中國的銷售。

應材12日發表聲明說，估計新規定將導致本季銷售減損約4億美元，現在預期截至10月30日止的第4季營收約64億美元，加減2.5億美元，低於先前預估的約66.5億美元。

美國在上周五緊縮出口限制規定，目標打擊中國發展用於軍事的最先進晶片與設備的能力。應材表示，這些規定將影響晶圓代工設備和相關的零件與服務。

晶片設備製造商一直疲於進行調整以應付政府的限制措施，此時也正值半導體產業遭遇景氣低迷時期。另一家半導體設備大廠荷蘭艾司摩爾（ASML）已通知在美國的員工避免為中國客戶提供服務。ASML持續將深紫外光（DUV）機台銷售給中國客戶，但停止將更先進的極紫外光（EUV）微影設備賣給中國。

應材、英特爾這些大廠無法輕易離開中國，因為中國是這類公司產品的最大單一市場，也是電子業全球供應鏈的重要環節。美國的出口新規定已拖累晶片與製造設備業者近日股價暴跌，應材股價自上周四以來已重挫約14%，不過，應材調降財測的最新消息並未進一步嚇壞投資人，股價在12日盤後僅小跌0.6%。

應材同時調降獲利預估，剔除部分項目後，預估第4季每股盈餘1.54美元至1.78美元，低於先前每股多達2.18美元的預估值。

應財表示，調降獲利預估是因為銷售減少，以及與新出口規定相關所衍生的庫存與製造影響，導致每股盈餘減少23美分。應材同時預期新規定對從10月31日展開的第1季度有同等影響。

晶片 股價 營收

上一則

CPI似已見頂 道指跌深反彈1500點收高

下一則

日圓跌至30多年來低點後震盪走高 英鎊升逾1% 美元走貶

延伸閱讀

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站
美祭半導體出口限令 撤員中國晶片製造廠「長江存儲」

美祭半導體出口限令 撤員中國晶片製造廠「長江存儲」
葉倫：正降低美企對台晶片依賴 防中國地緣政治脅迫

葉倫：正降低美企對台晶片依賴 防中國地緣政治脅迫
美國晶片戰略三策 台灣矽盾安在？

美國晶片戰略三策 台灣矽盾安在？

熱門新聞

美國政府上周五（7日）宣布對中國實施新的晶片出口管制，已在全球半導體產業引發衝擊，拖累中國、歐美相關類股10日均下跌。（路透）

美對中發動鎖喉戰 全球晶片股倒成一片

2022-10-10 07:25
科技股繼續在熊市中遭受重創，AMD等半導體股暴跌。(路透)

半導體股暴跌 那指創兩年新低

2022-10-10 16:57
美國9月核心CPI年升率更創40年來新高，聯準會11月初會議幾乎確定將第四度升息3碼，美股13日早盤大跌後回彈。（路透）

美股早盤大跌後反彈 重回3500展現技術支撐

2022-10-13 11:20
Fed前主席柏南基10日表示，Fed不該用利率政策「微調」金融穩定風險，而Fed去年之所以未迅速採取行動抑制通膨風險，是被新冠疫情造成的亂象誤導。路透

柏南基：Fed去年未迅速打壓通膨 是這個原因

2022-10-11 09:44
美股7日收跌，因為交易員評估了9月就業報告，報告顯示失業率繼續下降並引發利率上升。美聯社

就業報告偏空 道瓊跌630點 那指跌420點

2022-10-07 16:52
由於交易員擺脫了另一份炙手可熱的通膨報告，美股大幅回升，道瓊工業平均指數從低點飆升1500點至高點收盤。美聯社

CPI似已見頂 道指跌深反彈1500點收高

2022-10-13 17:02

超人氣

更多 >
使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭

使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭
房貸利率飆…麻州夫妻買房沒能住 每月還要多花1800元

房貸利率飆…麻州夫妻買房沒能住 每月還要多花1800元
影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人
「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明

「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明
「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲

「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲