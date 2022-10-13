史指連跌6日 觸近2年新低

史坦普500指數 連續第6個交易日下跌，創2020年11月以來的最低收盤價，因投資人正期待一份重要的消費者報告，將為Fed未來的升息 步伐提供訊息。

道瓊工業平均指數下跌28.34點或0.1%至2萬9210.85點。史指下跌11.81點或0.33%至3577.03點。那斯達克綜合指數微跌9.09點或0.09%至1萬417.1點。

在Fed公布9月會議紀錄後，股指上漲，債券殖利率 下跌。會議紀錄顯示，Fed將繼續升息並保持高利率，直到通膨出現降溫跡象。

會議紀錄中的一條評論讓人樂觀地認為，如果金融市場出現更多動盪，Fed可能會放慢收緊政策，甚至轉向。

紀錄指出，「多位與會者指出，特別是在當前高度不確定的全球經濟和金融環境下，調整進一步收緊政策的步伐以減輕對經濟前景產生重大不利影響的風險非常重要。」

衡量最終需求批發價格的9月生產者物價指數(PPI)高於預期，股指在漲跌間搖擺不定。9月PPI上漲0.4%，高於《道瓊》普遍預期的0.2%。

PPI是投資人與Fed都很關注的通膨指標之一。如果通膨居高不下，Fed更有可能繼續其激進的升息路徑以使其重新受到控制。這意味著利率將繼續上升，並可能比市場預期的持續時間更長，從而打壓股市。