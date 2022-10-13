Fed會議紀錄：利率會更高更久

根據Fed的9月會議紀錄，官員對通膨速度感到驚訝，並在會議上表示，預計在物價下跌之前，利率 將保持在較高水平。

在升息 3碼(0.75個百分點)的討論中，政策制訂者指出，通膨對低收入 美國人的影響尤其嚴重；重申升息可能會持續，並且在問題出現解決跡象之前，高利率將維持不變。

會議紀錄指出，「與會者認為，委員會需要繼續保持更嚴格的政策立場，以履行委員會促進最大就業和物價穩定的立法授權。」

官員們進一步指出，由於通膨「到目前為止幾乎沒有減弱的跡象，他們已經提高了對實現目標可能需要的聯邦基金利率路徑的評估。」

史坦普500指數在會議記錄公布後小幅上漲，因為部分交易員認為，如果金融市場出現更多動盪，Fed可能會退出快速收緊政策。

紀錄顯示，「多位與會者指出，特別是在當前高度不確定的全球經濟和金融環境下，調整進一步收緊政策的步伐以減輕對經濟前景產生重大不利影響的風險非常重要。」

在9月會議之後陸續發布的一系列數據顯示通膨壓力確實仍然很高。Fed首選的消費者物價支出通膨指標在8月較一年前上漲6.2%，不包括食品和能源的核心指標上漲4.9%，遠高於Fed 2%的目標。

12日的最新報告顯示，9月生產者物價上漲0.4%。

會議紀錄指出：「與會者觀察到，通膨仍然高得令人無法接受，遠高於委員會2%的長期目標。」「參與者發表評論說，最近的通膨數據普遍高於預期，相應地，下降的速度比之前預期的要慢。」

FOMC成員指出，「在評估累積政策調整對經濟活動和通膨的影響時，在某個時候放慢政策升息步伐將變得適當。」

會議中的經濟預測摘要指出「終端利率」、即升息的終點在4.6%左右。市場預計Fed將在2023年初繼續升息，然後全年維持不變。