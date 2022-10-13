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憂經濟衰退 航空業蒙陰影

財經新聞組／綜合報導
航空業榮景能否持續，市場人士憂心忡忡。（路透）
航空業榮景能否持續，市場人士憂心忡忡。（路透）

包括美國航空集團和聯合航空控股在內的美國航空業者，正享受3年來最強勁的消費者需求，但分析師和投資人質疑，隨著經濟衰退風險的增加引發人們對旅遊支出的擔憂，這些美好時光還能維持多久。

隨著13日財報季開跑，投資人正在觀察：一旦消費者需求疲軟，航空業者會如何規畫抵消更高的成本並保護獲利。

面臨攀升的燃料和薪資帳單，航空業一直依靠強勁的需求來調升票價以緩解通膨壓力。

美國航空11日預測第3季獲利將增加，並預計票價上漲將抵消營運成本的上漲。然而，該公司並未就訂位趨勢發表任何評論。

8月航空公司票價同比上漲33%，是消費者物價上漲的最大因素之一。

隨著Fed大幅升息以降低需求和減緩經濟成長來抑制通膨，航空業的定價能力受到威脅。

Jefferies分析師預計明年航空業的營收將急劇放緩，「當Fed積極將機票價格視為通膨的一個重要原因時，就很難對其定價能力持積極態度。」

航空公司一直在淡化需求擔憂，聲稱夏季後的旅遊訂位並未放緩。

勞動節過後，旅遊需求趨於降溫，代表了美國夏季的非正式結束。但航空公司表示，到目前為止，旅遊訂位一直維持強勢。

根據美國運輸安全管理局(TSA)的數據，自上月勞動節假期周末機場客流量超過2019年的水平後，9月第一周至今，美國機場的客流量平均為疫情前水平的92%。

重新開放邊境以及強勢美元正在鼓勵更多美國人出國旅行，從而推高了對國際航班的需求。

然而，目前尚不清楚需求是否會持續。英國最大機場希思洛機場11日警告，今年冬天的旅遊需求可能會放緩。

隨著公司將員工召回辦公室，商務旅遊需求也得到提振。但話雖如此，對航空業而言是搖錢樹的商務旅遊全面復甦仍遙遙無期。

機場 投資 勞動節

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