財報季開鑼 華爾街看衰

分析師警告，若經濟衰退，企業獲利成長將加劇減緩。（路透）

美國上市公司第3季財報季本周開鑼，華爾街已大幅調降美股 上季獲利預估340億美元，獲利成長將是2020年第3季以來最慢，能源業以外的企業陷入「盈餘衰退」。分析師 警告，目前的美股獲利情況看起來和之前幾波經濟衰退前夕相似，若經濟果真衰退，企業獲利成長將加劇減緩。

美股財報季本周將由銀行股拉開序幕，摩根大通、富國銀行、花旗集團及摩根史坦利等大銀行14日都將公布上季財報，淨利預估將比去年同期小幅下滑。

FactSet的數據顯示，分析師預測史坦普500指數第3季每股盈餘（EPS）僅比去年同期成長2.4%，為兩年來最小，不計能源業的美企盈餘將反降4%，為連續第二季萎縮，陷入「盈餘衰退」。

由於聯準會（Fed）快速升息，且美國經濟顯現初步惡化信號，加上美元強勁升值，都使投資 機構高度審慎看待上市公司的業績展望，但一些分析師擔心目前的獲利預估仍過度樂觀。市場預估美國上市公司明年第1季盈餘將年比成長6.5%，第2季成長5.5%。

各大機構對於股市跌幅是否已足夠反映大環境利空，看法相當分歧。摩根史坦利今年對股市的看法尤其悲觀，9月表示「目前距離合理股價仍有長路要走」。

嘉信資產管理公司執行長艾圭拉表示，「獲利預估仍超出我的理性預期」，獲利未必會大幅下降，但若Fed成功摧毀需求，相關衝擊將反映在明年上半年的盈餘數字上。

彭博資訊分析師指出，目前美股獲利情況和之前幾波的經濟衰退類似，採購經理人指數（PMI）、全球出口與獲利的意外情況，都顯示未來幾個月的史坦普500企業獲利成長疲軟。

至於樂觀面，包括零售支出仍相對穩健，且最近汽油價下跌將有利消費支出。

儘管一些上市公司發出獲利預警，但第3季上市公司的利空警報總數卻比第1、2季都少，而正面消息高於五年平均水準。

富達集團量化策略主管契斯霍姆表示，儘管「對明年的預估並不理性」，但諸如消費產品等景氣敏感類股的跌幅已經充分反映利空，股價可能已經觸底。