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反彈只是假象 復甦需要時間

財經新聞組／綜合報導

1979年，新任Fed主席沃爾克(Paul Volcker)不遺餘力地以快速且大幅的升息對抗通膨。隨後，華爾街用了3年多的時間才恢復元氣。歷史脈絡的重點是：當Fed與市場對作時，復甦需要時間。

本周初美股雖反彈，但投資人須記住，當沃爾克的緊縮政策在1980年開始產生影響、放鬆其升息步伐時，史坦普500指數在大約8個月的時間內反彈了43%。不過，這種上漲被證明是短暫的，直到1982年中期，股市才開始持續走高。

以柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)為首的摩根大通全球市場策略師在最近的報告中寫道：「即使我們的觀點仍較普遍預期樂觀，但這些事態發展可能會導致經濟和市場復甦延後。讓我們2022年的目標價置於風險之中，意味著可能要到2023年或這些風險緩解時才能實現目標。」

沃爾克時代最嚴重的熊市是1980年末至1982年8月期間下跌了27%，略高於今年25%的跌幅。但現在股市面臨的一個問題是目前估值遠遠超過當時的水平。

以股價營收比來衡量，史指估值雖然已從歷史高點回落，但仍處於與1999年網路泡沫頂峰時差不多的水平。科技股泡沫的破裂再次提醒人們，股市可能需要數年時間才能出現持續反彈。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「我們可能不得不再經歷一個熊市，它可能會比已經經歷過的更嚴重，我們可能會在未來10年進入一個更低的股市周期。」

但New York Life Investments經濟學家、投資組合策略師古德溫(Lauren Goodwin)指出，目前最重要的問題在於Fed會維持利率多高多久，或者提前轉向。她表示：「如果Fed繼續維持較高的利率水平，風險資產要達到之前的峰值將會更加困難或更慢。」

投資 利率 升息

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