汽車業 仍受供應鏈問題困擾

供應鏈問題仍是汽車業揮之不去的困擾。（歐新社）

自疫情開始以來，供應鏈 問題一直困擾著汽車 業，關注該產業的分析師表示，汽車製造商面對這個問題有不同的反應。

iSeeCars.com首席分析師布勞爾(Karl Brauer)表示，「我覺得有趣的是原本會覺得這些供應問題應該具有相當的一致性，但它似乎開始變得參差不齊，某些汽車製造商比其他汽車製造商恢復得更快，受惠於緩慢的增產和恢復供應鏈。」

通用汽車第3季銷售大幅成長，與上季完全相反，因為產能提高和需求強勁。其美國銷量較去年同期增加24%，從44萬6997輛增至55萬5580輛。

通用汽車表示，「通用汽車及其經銷商能夠將改善的晶片供應、穩定的生產和經銷商庫存的改善，轉化為零售市占率同比增加近3個百分點，同時也反映在商業車隊市場的顯著銷售成長上。」

布勞爾說，「通用汽車的例子顯示，它們的確面對很多累積的供應問題，有很多汽車因為缺少一些零件而賣不出去。」「現在它們已把所有這些汽車都銷售出去給經銷商，庫存數量增加了，當然，銷售額也大幅增加。」

福特是另一個從供應鏈中斷中恢復過來的例子。該公司9月整體汽車銷量下降，而電動車 (EV)的銷量增加了2倍，拿下3.1%的電動車市占率。與此同時，由於「持續的供應鏈限制、材料成本上漲和其他市場因素」，該公司再次提高其電動F-150 Lightning Pro卡車的價格。

特斯拉則仍在與供應鏈奮鬥。這家電動車製造商繼續打破銷量和交車量紀錄，但低於分析師預期。在截至9月的當季，該公司向客戶交車數達創紀錄的34萬3830輛，較上季因中國廠臨時停工而受阻的25.5萬輛明顯增加。

特斯拉在聲明中表示：「在物流高峰期以合理的成本確保車輛運輸能力，變得越來越具有挑戰性。」

至於豐田汽車，上季銷量下降7%至52萬6017輛。供應問題也拖累飛雅特克萊斯勒的銷量下降6%；而本田汽車的第3季銷量驟降35%。

布勞爾說，「顯然汽車業還沒有走出困境。」