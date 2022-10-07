我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「普亭沒在開玩笑」拜登警告核武威脅恐世界末日

加州1家4口遭綁架撕票 8個月大嬰也遇害 嫌犯試圖自殺

汽車業 仍受供應鏈問題困擾

財經新聞組／綜合報導
供應鏈問題仍是汽車業揮之不去的困擾。（歐新社）
供應鏈問題仍是汽車業揮之不去的困擾。（歐新社）

自疫情開始以來，供應鏈問題一直困擾著汽車業，關注該產業的分析師表示，汽車製造商面對這個問題有不同的反應。

iSeeCars.com首席分析師布勞爾(Karl Brauer)表示，「我覺得有趣的是原本會覺得這些供應問題應該具有相當的一致性，但它似乎開始變得參差不齊，某些汽車製造商比其他汽車製造商恢復得更快，受惠於緩慢的增產和恢復供應鏈。」

通用汽車第3季銷售大幅成長，與上季完全相反，因為產能提高和需求強勁。其美國銷量較去年同期增加24%，從44萬6997輛增至55萬5580輛。

通用汽車表示，「通用汽車及其經銷商能夠將改善的晶片供應、穩定的生產和經銷商庫存的改善，轉化為零售市占率同比增加近3個百分點，同時也反映在商業車隊市場的顯著銷售成長上。」

布勞爾說，「通用汽車的例子顯示，它們的確面對很多累積的供應問題，有很多汽車因為缺少一些零件而賣不出去。」「現在它們已把所有這些汽車都銷售出去給經銷商，庫存數量增加了，當然，銷售額也大幅增加。」

福特是另一個從供應鏈中斷中恢復過來的例子。該公司9月整體汽車銷量下降，而電動車(EV)的銷量增加了2倍，拿下3.1%的電動車市占率。與此同時，由於「持續的供應鏈限制、材料成本上漲和其他市場因素」，該公司再次提高其電動F-150 Lightning Pro卡車的價格。

特斯拉則仍在與供應鏈奮鬥。這家電動車製造商繼續打破銷量和交車量紀錄，但低於分析師預期。在截至9月的當季，該公司向客戶交車數達創紀錄的34萬3830輛，較上季因中國廠臨時停工而受阻的25.5萬輛明顯增加。

特斯拉在聲明中表示：「在物流高峰期以合理的成本確保車輛運輸能力，變得越來越具有挑戰性。」

至於豐田汽車，上季銷量下降7%至52萬6017輛。供應問題也拖累飛雅特克萊斯勒的銷量下降6%；而本田汽車的第3季銷量驟降35%。

布勞爾說，「顯然汽車業還沒有走出困境。」

汽車 供應鏈 電動車

上一則

日京都房價飆漲 市府擬課空屋稅

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

馬斯克願原價買推特 傳阿波羅第六街退出融資協商

馬斯克願原價買推特 傳阿波羅第六街退出融資協商
TLC將發1000張電動網約車牌照

TLC將發1000張電動網約車牌照
電動車大戰 比亞迪領先特斯拉 穩坐第一把交椅

電動車大戰 比亞迪領先特斯拉 穩坐第一把交椅
上季交車未達標 投行多空特斯拉

上季交車未達標 投行多空特斯拉

熱門新聞

李嘉誠家族旗下長實集團近期賣出位於香港半山的豪宅項目，變現207.7億港元（約26.4億美元）。（新華網）

李嘉誠家族賣出香港豪宅 變現26.4億美元

2022-09-29 12:25
英國經濟在9月大跌一跤，也讓全球經濟一時間鼻青臉腫。（歐新社）

五大跡象凸顯出全球經濟正在邁向衰退

2022-10-02 20:59
隨著美國國債殖利率從大約10年最高水平回落，美股在全新的一個月和一季的開始以上漲展開。Getty Images

美債殖利率大跌 道指勁揚765點

2022-10-03 16:57
美國30年期固定房貸利率的平均值，在9月下旬攀升到6.7%，站上逾15年新高。 （路透）

美房貸利率升破6%很嚇人？1980年代曾飆到這個數字

2022-09-30 18:27
TheoTrade首席股市技術分析師畢爾曼預測，標普500指數今年年底將收漲。由於他之前對標普走勢料事如神，最新預測引起關注。(路透)

神準預測美股走勢的他 研判此晶片股行情將噴發

2022-10-05 10:53
蘋果股票評級從「買進」下修至「中立」，反映iPhone和筆電需求下滑的預期，拖累該公司股價早盤重挫3%。(Getty Images)

道指跌逾500點 蘋果股票評級遭下調 重挫近5%

2022-09-29 13:15

超人氣

更多 >
甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開

甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開
泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生
圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款

圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款
副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？

副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？
李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布