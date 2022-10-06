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蘋果增在美生產 主要分布加州

編譯林奇賢／綜合外電
更多蘋果供應商在美國設立據點，顯示新冠疫情和地緣政治正開始重塑供應鏈。（路透）
更多蘋果供應商在美國設立據點，顯示新冠疫情和地緣政治正開始重塑供應鏈。（路透）

蘋果公布的最新供應鏈名單顯示，更多蘋果供應商在美國設立生產設施，且多集中在加州，顯示新冠疫情和地緣政治持續在重塑供應鏈。

華爾街日報報導，蘋果公布的2021年度（截至去年9月）供應鏈名單顯示，逾180家供應商中，有48家公司在美國設立生產設施，多於一年前的25家。設在加州的據點超過30個，也多於一年前的不到10個。高通、台積電、鴻海、Sony等主要供應商都在過去一年內增設美國製造據點。

這份供應鏈名單主要顯示兩個重點，一是蘋果仍大幅依賴東亞國家，尤其是中國大陸，約150家蘋果供應商在大陸都設有業務。二是供應商在美國的據點雖然不多，但正扮演更重要的角色。供應鏈人士說，加州據點的規模通常不像中國大陸的工廠那麼大，而是較小規模的產線、新產品的測試產線、或與服務相關的業務。

2020年初新冠疫情爆發以來，由於中國大陸實施嚴格的防疫封控措施，要往返加州與中國大陸的難度升高，促使蘋果更加倚賴在地工程師，並以直播等技術讓蘋果總部員工遠距掌握工廠的情形。

供應鏈人士說，在蘋果總部附近設立生產據點，有時能帶來益處，特別是涉及新產品的材料和零件測試，而且還有政治上的助益，因為此舉表明蘋果及其合作夥伴正強化美國在生產過程中發揮的作用。

這份名單未說明蘋果與每家公司往來的業務量，也沒描述供應商的負責內容，還出現明顯的錯誤，例如有個地方將上海誤植成日本的一部分，所以實際數字可能略有出入。

蘋果 供應鏈 加州

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