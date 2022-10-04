上季交車未達標 投行多空特斯拉

全球電動車巨頭特斯拉 股價3日大跌8.61%；因第3季交車數據低於分析師 普遍預期。數據顯示，第3季交車量為34.38萬，未達市場預期的35.79萬。

AJ Bell分析師莫德(Russ Mould)表示：「對華爾街 來說，第3季的交車數據可能不夠好看，無法吸引新的看漲者，尤其是當全球金融市場動盪且受到通貨膨脹和利率上升雙重挑戰帶來的困擾時。」

摩根大通看空特斯拉，分析師布林克曼(Ryan Brinkman)表示：「我們仍然對特斯拉的估值保持警惕，並繼續認為將較我們的目標價大幅下降42%，不利因素包括隨著時間的演進競爭局勢加劇，與傳統汽車製造商的區別越來越小，未來可能會面臨估值壓縮。」

摩根大通將特斯拉目標價定在153元，並維持「賣出」評級。

不過，市場仍有不少多頭機構可以彌補摩根大通等機構主導的悲觀情緒。Truist Securities將特斯拉目標價從333元調升至348元。

高盛分析師迪蘭尼(Mark Delaney)也指出：「特斯拉未來仍有能力實現強勁的銷量和獲利率還有自由現金流。第3季運輸中車輛的物流問題是交車量不足的其中一大因素。」高盛維持特斯拉「買入」評級，目標價維持在333元。

與此同時，華爾街大行Wedbush則認為，特斯拉第4季表現將很快讓投資人忘記第3季交車量的問題。

該行分析師艾夫斯(Dan Ives)表示：「我們相信，第4季的銷量會非常強勁，可能會接近47.5萬輛以上。簡而言之，本季沒什麼值得重點強調的，華爾街將會對第3季疲軟的交車數據感到失望。也就是說，我們認為這主要是受物流問題影響，而不是進入2023年或第4季的交車數開始出現疲軟，我們仍然看好特斯拉。」

Wedbush對特斯拉的評級為「跑贏大盤」，目標價360元。（財經新聞組）