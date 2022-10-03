能漂浮、高純度…象牙肥皂熱銷150年的祕密

走進沃爾瑪 (Walmart)、目標市場(Target)或者住家附近任何連鎖藥店、甚至紐約市 區街角的小酒館，十之八九會在貨架上找到「象牙肥皂」(Ivory Soap)，有些是單塊銷售，有些是10塊一包，售價不到5美元。

這款乳白色的肥皂塊有其標誌性，已有將近150年歷史，可說是美國人日常生活的一部分。主要有兩大特點，一是漂浮、二是具有99+44／100%的高純度。

象牙肥皂最初是樸實無華的純白色，刻有「象牙」(IVORY)字樣，在凡事求新求變的時代巨輪下，這樣的設計與定位竟維持143年，絲毫不變，唯一變化是新增帶有蘆薈香味的產品線。

個人美容用品市場總是變化無常，任何新趨勢可能瞬間出現後隨即消失，象牙肥皂上百年如一日堪稱異乎尋常。

「象牙肥皂」一成不變竟能屹立不搖，究竟有什麼法寶可經得起時間考驗？其中一種看法是，這款肥皂的廣告和品牌宣傳手法聰明絕頂，其包裝直接鮮明的以純度和浮力為訴求。

曾為拖把等清潔用品品牌Swiffer、通訊產品品牌Blackberry及飲用水品牌Dasani命名的Lexicon Branding創辦人及品牌專家普萊克(David Placek)讚許象牙肥皂出色的執行能力。

美國雜誌《廣告時代》(AdAge)曾刊登一篇「象牙肥皂」發明史的文章，提到製造商寶潔公司(Gamble)當時嘗試創造一種新型溫和配方肥皂，研發過程無意間製造一批肥皂，那一批肥皂因氣泡被鎖在裡面而漂浮。

根據寶潔公司網站，創辦人之一蓋博(James Gamble)發現漂浮肥皂(floating soap)可透過多種方式徹底改變洗滌體驗；他一開始認為漂浮肥皂既可用來洗衣服、又可洗碗，不過隨著時間推移，變成以沐浴為主要用途。

象牙肥皂命名故事另有篇章。根據寶潔的傳說，另一創辦人普洛克特(Harley Procter)去教堂時萌生「象牙」一詞，覺得完全符合新肥皂的外觀和感覺，於是，兩位創辦人一致同意以「象牙肥皂」命名。

寶潔公司1879年正式推出這款肥皂，宣傳時強調不僅是漂浮肥皂，而且純度極高。

寶潔並非憑空吹捧高純度，該公司稱，幾位化學教授應發明人的要求對肥皂進行研究，研究結果顯示，肥皂中只含有少量雜質，也就是56／100%為非肥皂材料。

既然有科學根據，兩位創辦人和經營團隊決定在廣告中強調這一點，將百分比四捨五入後打出響亮標語，即「純度99+44／100%」。

寶潔持續創新之餘仍堅持認為，象牙肥皂始終採用不含染料和對羥基苯甲酸酯(parabens)的簡單配方製成，可溫和清潔皮膚。

這個給人濃稠高純度感受的「象牙」品牌已擴展套用到其他產品。

根據AdAge的文章，1950年代，寶潔推出Ivory品牌的輕型餐具洗滌劑，1980年代又在同一品牌系列裡推出洗手液、1996年推出保濕沐浴露Ivory Moisture Care。發展至今，Ivory個人護理產品組合更延展到嬰兒護理產品、頭髮和沐浴露以及除臭劑。

象牙肥皂歷久彌新，如今已變得極具標誌性，寶潔公司2001年捐贈一系列象牙肥皂產品給美國博物館 和研究機構的集合組織「史密森學會」(Smithsonian Institution)，其中包括最早的廣告和1940年代未開封使用的肥皂條。

Lexicon Branding的普萊克表示，象牙肥皂雖已有近150年歷史，卻是走在時代尖端的產品，早在目前純粹、乾淨和簡單產品變得如此大受消費者青睞之前，象牙肥皂已主打高純度。