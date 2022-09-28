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史指深入熊市 道指再跌百點

財經新聞組／綜合報導

在創下今年新低後，史坦普500指數27日進一步跌入熊市，而指標10年期美國國債殖利率繼續攀升至至少10年來的新高。

史指盤中一度跌至3623.29點，跌破6月中旬創下的熊市盤中低點3636點。收盤下跌7.75點或0.21%至3647.29點。

與此同時，道瓊工業平均指數下跌125.82點或0.43%至2萬9134.99點，回吐早盤近400點的漲幅。那斯達克綜合指數上漲26.58點或0.25%至1萬829.50點。

史指現在比1月創下的紀錄高點低24.3%，而道指比歷史高點低21.2%。自去年11月創下紀錄新高以來，那指已下跌超過33%。

10年期美國國債殖利率上漲近9個基點至3.972%，繼續向4%邁進。2年期殖利率在早盤下跌後幾乎沒有變化，接近4.31%。

英鎊的反彈也失敗，英鎊兌美元僅上漲0.4%至1.07美元左右。

在芝加哥Fed行長埃文斯擔心Fed過快升息以對抗通膨後，股指一度得到提振。他的言論與最近重申反對物價上漲的強硬立場的多位Fed官員形成鮮明對比。

多項技術指標顯示股票處於超賣水平，但對即將發布財報的擔憂使一些投資人和策略師保持觀望。

殖利率 指數 國債

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