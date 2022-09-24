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投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

Fedex削成本 重點在執行力

財經新聞組／綜合報導

即使制訂2023財年削減高達27億元開支計畫，華爾街分析師表示，聯邦快遞的新任CEO需要證明他能夠兌現實施大幅削減成本的承諾。

聯邦快遞提出削減開支計畫，是因第1季獲利受到經濟形勢黯淡的影響，最大部門需求下降。

雖然分析師絕大多數支持CEO蘇布拉曼尼安(Raj Subramaniam)的計畫，但在該公司出現一系列政策失誤後，對其執行力開始感到懷疑，並表示削減成本的步伐可能不足以應對快遞量下降的問題。

聯邦快遞在3月任命營運主管蘇布拉曼尼安為CEO，接替公司創始人史密斯(Fred Smith)。

該公司在整合其數十億美元的TNT Express收購案和應對承包商動盪方面，一直在營運面充滿挑戰，即使該產業因快遞量放緩而面臨產能過剩的前景。

富國銀行分析師波里尼亞克庫西克(Allison Poliniak-Cusic)在報告中寫道：「雖然目前估值很高，但執行成果將是吸引投資人回歸的關鍵。」

與競爭對手UPS相較，分析師對聯邦快遞的表現感到失望，質疑該公司是否有合適的團隊率領公司走上正確的道路。

瑞士信貸分析師表示：「我們認為市場對聯邦快遞的估值，就像它的結構被破壞了一樣。」同時表示，有鑑於聯邦快遞的業績，投資人的懷疑似乎是很合理的。

該公司股價今年以來下跌40%，而UPS則下跌22%。

然而，這對該公司來說並不全是厄運和悲觀。部分分析師表示，聯邦快遞有足夠的空間來削減成本，目前仍擁有定價能力。

瑞士信貸分析師補充指出，「大量證據證明，聯邦快遞存在超額成本，可以透過適當的管理重點和執行來削減。」（財經新聞組）

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