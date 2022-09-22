房市趨緩 家居用品銷售跌

家居業者感受經濟趨緩的痛苦。（美聯社）

房地產銷售下跌的影響力正在蔓延，家居用品等相關產業經濟也受到波及。通常買房時會購入一堆必需物品，包括家具、窗簾、燈具、家電等，然而政府數據與業界消息顯示，今年面臨利率 攀升及可購的房屋短缺，許多買家轉而繼續觀望，家居用品的消費也隨之下滑。

商務部 數據顯示，經季節調整後，家具與居家擺設商店8月的銷售較一年前下滑1.6%，電子產品及家電用品商的銷售下滑5.7%。

此外，勞工部 資訊還顯示近幾個月家具業不斷裁減人力。

金融經濟諮詢公司Pantheon Macroeconomics首席經濟學者謝潑德森(Ian Shepherdson)說：「如果談到房市，那麼情況相當糟糕。」銷售家居用品的零售商也慘兮兮，「這些物品都由交 易量帶動，我很確信這些都會受到重挫。」

雖然這對銷售商和其員工來說都是壞消息，但卻正是聯準會(Fed)提高借貸成本對抗通膨時所預期的骨牌效應。

房貸機構房地美(Freddie Mac)上周公布，30年期固定房貸利率上升到6.02%，是去年同期2.86%的兩倍有餘。全美7月成屋銷售連續第6個月下滑，較去年同期大跌20.2%。

到目前為止，通膨情況仍相當頑強。即使房屋銷售減少，居家用品8月的價格較前月上漲1.1%，是自1月以來最快的單月升幅，且比一年前高出10.6%；電器是唯一例外，其8月價格跌幅與上月相比是近兩年最大。

若這股趨勢持續下去，價格漲跌的速度可能會更慢。

高級家居用品商RH本月透露，由於接下來幾季房市疲軟，加上比較過去年的銷售紀錄後，該公司預計銷售會持續下滑到1月。