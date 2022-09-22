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升息必致衰退 道指跌522點

財經新聞組／綜合報導

在聯準會(Fed)將利率提高3碼(75個基點)，並預測未來將進一步大幅升息以遏制飆升的通膨後，美股在震盪交易中下跌。

道瓊工業平均指數下跌522.45點或1.7%至3萬183.78點。史坦普500指數下跌66點或1.71%至3789.93點。那斯達克綜合指數下跌204.86點或1.79%至1萬1220.19點。

史指過去一個月收盤下跌超過10%，較52周高點下跌21%，而道指和那指分別較高點下跌21%和30%以上。甚至在利率決定之前，美股就已經為Fed積極的緊縮政策定價，認定可能會使經濟陷入衰退。

Fed一如預期將利率提高3碼，並表示預計其所謂的最終利率將達到4.6%，以對抗持續高升的通膨，屆時Fed才會結束其緊縮制度。Fed還表示將保持積極態度，到明年將利率提高到4.4%。

升息幅度確定後，國債殖利率大漲。2年期利率觸及2007年以來最高水平，最後交易價格為4.1%。10年期利率躍升至3.6%。

史指所有主要類股收盤下跌，非必需消費品、通訊服務和大量成長股下跌。旅遊和娛樂股以及遭受重創的大型科技股蘋果、亞馬遜和Meta Platforms也受到打擊。

史指中跌幅最大的20支股票中有18支是娛樂和旅遊業，這些產業在經濟低迷時期受到的打擊最為嚴重。

殖利率 指數 升息

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