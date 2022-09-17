鷹鴿大論戰 結果將決定Fed利率、美失業率衝多高

美國為了把居高不下的通膨壓下來，需付出多高的失業代價？頂尖經濟學家正針對此議題展開「鷹」、「鴿」大論戰。 （路透）

美國為了把居高不下的通膨壓下來，需付出多高的失業代價？頂尖經濟學家正針對此議題展開「鷹」、「鴿」大論戰，結果由哪一派占上風，將決定聯準會（Fed）這波升息 循環將升到什麼地步，對一般民眾和投資大眾都將帶來重大影響。

目前聲量浩大的「鷹」派陣營包括：前美國財長桑默斯（Larry Summers）、安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian），以及前國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家布蘭夏（Olivier Blanchard）。這幾位知名經濟學家老早就警告通膨竄高的危險，現在更憂心通膨變得像1970年代那樣根深柢固，所以主張Fed務必猛烈提高利率 抑制需求，失業率大增是必須付的代價。

另一方面，目前立場傾向「鴿」派的經濟學家，包括諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 （Paul Krugman）、哈佛大學教授斯普瑞格斯（William Spriggs）、前Fed經濟學家薩姆（Claudia Sahm），以及高盛首席經濟學家哈濟爾斯（Jan Hatzius），大致而言都認為通膨已經趨緩甚至觸頂，經濟「軟著陸」在望，實無必要為壓低消費者物價而讓失業率大幅竄升。

鷹鴿論戰各擁論點

財星（Fortune）網站報導，布蘭夏和哈濟爾斯都曾早早對通膨示警，但此刻對Fed利率必須升得多高，則持相反意見。布蘭夏認為，Fed要想把通膨率（8月年增率達8.3%）控制下來，勢必得持續使勁提高利率，直到失業率升抵6%為止。高盛策略師團隊認為，那麼做「勢必引發一波相當嚴重的衰退」。

哈濟爾斯的論點則是，疫情期間激增的「職缺」與「失業率」之間並無「結構性錯配」，只是疫情造成扭曲，意思是仍可能透過溫和提高利率來縮減職缺數目，讓當前過熱的勞動市場降溫，如此一來導致的實際工作流失就會比較少。換言之，他相信，美國經濟仍有希望「軟著陸」，避免陷入全面衰退。他預估，到2024年底時，美國失業率可能升到4%就觸頂。

「鴿」派經濟學家指出，美國目前的通膨壓力大多是供應面問題造成的，意味Fed即使大力升息抑制需求，對抗通膨助益也有限。

哪派占上風影響甚鉅

這場論戰的結果對美國民眾和金融市場影響甚鉅。

如果「鷹」派勝出，Fed持續提高利率打擊通膨，即使經濟趨緩也不縮手，那麼幾乎可確定會造成大量工作流失；如果「鴿」派贏了，Fed升息腳步停頓或放緩，那麼通膨可能久久揮之不去，後患無窮。

最後Fed會怎麼做，舉世都在觀望，下周Fed貨幣決策是觀察焦點。

克魯曼這麼看

克魯曼在紐約時報專欄指出，由於美國基礎（核心）通膨仍太高，Fed現在非繼續升息不可，而這無可避免會造成一些痛苦。

—樂觀情境下，Fed升息勢必導致失業率上升，可能升到4%出頭，以歷史標準而論仍相當低，但已足以把通膨率壓到2%或3%。

—悲觀者則認為，基於美國職缺數仍高，必須使失業率升到遠高於往常的水準，也許會高於6%。

克魯曼本人的看法偏樂觀，他認為職缺率高，至少一部分可說是「經濟仍在調適疫情效應的短暫現象」。至於真相究竟是如何，無人知曉，在經濟過熱仍為通膨添加柴火之際，這場辯論還無法塵埃落定。

但他認為，Fed似乎明白「不知為不知」的道理，口頭上須信誓旦旦要強硬抗通膨，以維護公信力，但同時也表明會檢視「數據全貌」再作定奪，言下之意是一旦通膨下滑趨勢清楚確立時，就準備放鬆緊縮力道。

克魯曼猜測，Fed政府由「鷹」轉「鴿」的時間點，可能比眾人預期來得早。但就眼前而言，還是得「等著瞧」。