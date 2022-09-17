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聯邦快遞示警 股指周跌逾4%

財經新聞組／綜合報導

華爾街結束了幾個月來最糟糕的單周走勢，交易員對聯邦快遞針對全球經濟的難看獲利預警做出反應。

道瓊工業平均指數下跌139.4點或0.45%至3萬822.42點。史坦普500指數下跌28.02點或0.72%至3873.33點。那斯達克指數下跌103.95點或0.9%至1萬1448.4點。這是史指和那指6月以來表現最差單周。

聯邦快遞暴跌21.44%，創下史上最大單日跌幅。該公司之前撤回全年財測，表示將實施削減成本的舉措，以應對全球經濟「明顯惡化」的疲軟全球快遞量。競爭對手UPS和XPO Logistics分別下跌4.52%和4.67%，亞馬遜下跌2.18%。

三大股指5周來第4周下跌，反彈看來越來越像熊市反彈。道指本周下跌4.1%。史指下跌4.8%，那指下跌5.5%，為6月以來最糟糕單周。

本周喜憂參半的經濟數據、炙手可熱的通膨數據和聯邦快遞的警告，讓「滯脹」的可怕景象重新回到人們眼前。

並非所有股票本周都受到同等打擊。Adobe和聯邦快遞本周分別下跌25%和23%左右。Nucor、Eastman Chemical和國際紙業躋身史指本周表現最差前5名，每家均下跌約16%。

波音和道氏化學本周下跌近9%，在道指跌幅最大。家得寶、霍尼韋爾和微軟緊隨其後，本周下跌約8%。

指數 華爾街 那斯達克

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