供需不平衡 原油上看150元

摩根史坦利、瑞銀之前擔憂原油需求下降，雙雙調降今年油價 預期。但高盛 則持續看多能源，如今再新增小摩。

摩根大通全球能源策略主管馬雷克(Christyan Malek)在接受媒體採訪時表示，隨著需求超過供應，而煤炭、天然氣和再生能源等替代能源無法填補需求缺口，油價將進一步走高。他並重申之前的預測：油價可能會上看每桶150元。

在馬雷克看來，支撐油價走高的邏輯始終是供需不平衡。他認為：「由於全球原油產量落後於需求增加，我們又重回一個老問題，那就是如何解決未來的能源缺口？」「這個解決辦法不可能是用煤炭，也不可能是用天然氣，因為這兩項我們都已經用盡了，這讓我們不得不開始依靠太陽能和風能。」

他指出，「但在經歷了這一切後，我們仍要面對的是嚴重的石油 短缺局面，這也基本上意味著短期內將能夠看到石油價格大幅上漲。」

馬雷克還指出，從供應面來看，原油生產商在鑽探上的支出不足，並且市場過於依賴OPEC國家來維持原油供應。從需求方面來看，由於疫情封鎖解除，消費需求隨之復甦。

摩根大通這種預測與「死多頭」高盛的樂觀情緒不謀而合。在高盛看來，大宗商品的牛市未盡，當下可能仍處在本輪大宗商品超級周期中的「中場休息」時間；新一波牛市行情可能會在年底爆發，史坦普GSCI大宗商品指數年底前將上漲23.4%。

與摩根大通觀點類似的是，高盛認為，當前全球經濟衰退的風險被過度誇大。從跨資產的角度來看，股票可能遭到雙重打擊：一是通膨居高不下，二是聯準會(fed)更可能在鷹派方面給市場帶來意外。而在能源危機和現貨供應緊張的環境下，大宗商品將會是最適合持有的資產。