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市值蒸發7.6兆 股市尚未觸底

財經新聞組／綜合報導
依歷史經驗，美股還沒觸底。（路透）
依歷史經驗，美股還沒觸底。（路透）

伯恩斯坦分析師表示，美股今年已流失7.6兆元市值。但如果從歷史經驗來看，在熊市結束之前，可能還會進一步下跌。

由分析師拉森(Ann Larson)領導的團隊發表報告表示，根據1937年以來15次股市崩盤的分析顯示，股市從峰值到谷底的平均跌幅為28%，比目前20%的跌幅更大。

他們表示，熊市平均持續7到8個月，包括3次反彈，其中平均回報率為9%、持續22天左右，這與今年的情況一致。

拉森表示：「我們認為，本輪熊市還有更大的下跌空間，因為大多數全球同步拋售都在溫和通膨和低成長的情況下結束，而美股還沒有走到那一步。」

今年全球股市動盪不安，史坦普500指數在6月跌入熊市，原因是高通膨和聯準會(Fed)的強硬態度引發了經濟衰退的擔憂。13日強於預期的美國消費者物價指數(CPI)報告粉碎了人們對Fed將放緩升息步伐的希望，進一步打擊了市場情緒。

以科技股為主的那斯達克綜合指數13日重挫5.5%，創2020年3月以來的最大單日跌幅，部分市場人士開始在為Fed更激進的升息預做準備。科技股尤其容易受到利率上升的影響，因為這意味著未來獲利會打更大的折扣，從而打擊了高估值的成長型類股，但提振估值偏低的價值型股票。

拉森表示，最新的通膨數據以及Fed近期釋出的強硬訊號，「可能暗示Fed短期內不會調整政策重心，讓市場更容易受到升息和經濟成長擔憂的影響。」

伯恩斯坦對美股的長期前景仍持樂觀態度。他們表示，如果通膨的確接近或處於峰值，從歷史上看，這將導致史指在12個月內出現正回報。不過，這些策略師警告，衰退可能會讓熊市復甦「複雜化」。自1955年以來，當美國主要經濟指標指向衰退時，史指就已經下跌13%，「就像今天一樣」。

熊市 指數 升息

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