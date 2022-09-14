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暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

財經簡訊

財經新聞組／綜合報導

8月NFIB小企信心改善

全國獨立企業聯合會(NFIB)最新調查顯示，即使經濟籠罩著不確定性，但由於對通膨的擔憂消退，且對勞工的需求依然強勁，美國小企業信心在8月上升1.9點至91.8，扭轉了上半年的部分惡化趨勢。29%企業主認為通貨膨脹是業務最重要的問題，比7月的近43年新高數字下降8個百分點。

Nikola創辦人訟訴案開審

對Nikola Corp創始人兼前CEO米爾頓(Trevor Milton)的欺詐審判，將於13日進行開場陳述。檢察官指控他在電動和氫動力卡車製造商的問題上向投資者撒謊。40歲的米爾頓對兩項證券欺詐罪和兩項電匯欺詐罪表示不認罪。他的律師表示將以無意欺騙投資人作為主要辯辭。

小摩：全球經濟可免衰退

摩根大通表示，隨著數據顯示可能出現軟著陸，全球經濟可能會避免衰退，並指出聯準會(Fed)可能對7月升息75個基點「反應過度」。來自主要經濟體的一系列近期數據顯示，通膨和工資壓力正在緩和，消費者信心趨於穩定。軟著陸的可能性隨著通膨放緩和就業崗位增加而上升。

8月底那指空頭部位減1.3%

那斯達克交易所表示，8月底的空頭部位減少1.3%。截至8月31日，空頭部位降至約120.52億股，低於截至8月15日的122.08億股。放空證券投資人借入股票然後賣出，預計股票會下跌，這樣就可以以較低的價格買回股票，再歸還給貸方並賺取差價。

Rent the Runway股價暴跌

Rent the Runway股價暴跌38.74%，因為越來越多美國人在感受到熾熱的通膨壓力後，暫停對這家服裝租賃公司的訂閱行為。該公司調降全年銷售預期，並表示將裁減約24%的員工以控制成本。第2季末有12萬4131名活躍用戶，較上季減少8%。但仍較去年同期成長27%。

Shake Shack推辣味新產品

漢堡連鎖店Shake Shack與YouTube影集「Hot Ones」合作，在秋季菜單推出辣味「ShackSauce」，藉由新的合作方式鼓動顧客熱情。從16日起限時銷售4種新產品：8.29元的Hot Ones Burger、8.59元的Hot Ones Chicken、5.09元的Hot Ones Cheese Fries和6.29元的Hot Ones Bacon Cheese Fries。

投資 股票 Shake Shack

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