8月NFIB小企信心改善

全國獨立企業聯合會(NFIB)最新調查顯示,即使經濟籠罩著不確定性,但由於對通膨的擔憂消退,且對勞工的需求依然強勁,美國小企業信心在8月上升1.9點至91.8,扭轉了上半年的部分惡化趨勢。29%企業主認為通貨膨脹是業務最重要的問題,比7月的近43年新高數字下降8個百分點。

Nikola創辦人訟訴案開審

對Nikola Corp創始人兼前CEO米爾頓(Trevor Milton)的欺詐審判,將於13日進行開場陳述。檢察官指控他在電動和氫動力卡車製造商的問題上向投資 者撒謊。40歲的米爾頓對兩項證券欺詐罪和兩項電匯欺詐罪表示不認罪。他的律師表示將以無意欺騙投資人作為主要辯辭。

小摩:全球經濟可免衰退

摩根大通表示,隨著數據顯示可能出現軟著陸,全球經濟可能會避免衰退,並指出聯準會(Fed)可能對7月升息75個基點「反應過度」。來自主要經濟體的一系列近期數據顯示,通膨和工資壓力正在緩和,消費者信心趨於穩定。軟著陸的可能性隨著通膨放緩和就業崗位增加而上升。

8月底那指空頭部位減1.3%

那斯達克交易所表示,8月底的空頭部位減少1.3%。截至8月31日,空頭部位降至約120.52億股,低於截至8月15日的122.08億股。放空證券投資人借入股票 然後賣出,預計股票會下跌,這樣就可以以較低的價格買回股票,再歸還給貸方並賺取差價。

Rent the Runway股價暴跌

Rent the Runway股價暴跌38.74%,因為越來越多美國人在感受到熾熱的通膨壓力後,暫停對這家服裝租賃公司的訂閱行為。該公司調降全年銷售預期,並表示將裁減約24%的員工以控制成本。第2季末有12萬4131名活躍用戶,較上季減少8%。但仍較去年同期成長27%。

Shake Shack 推辣味新產品

漢堡連鎖店Shake Shack與YouTube影集「Hot Ones」合作,在秋季菜單推出辣味「ShackSauce」,藉由新的合作方式鼓動顧客熱情。從16日起限時銷售4種新產品:8.29元的Hot Ones Burger、8.59元的Hot Ones Chicken、5.09元的Hot Ones Cheese Fries和6.29元的Hot Ones Bacon Cheese Fries。