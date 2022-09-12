英特爾小金雞Mobileye上市估值有多少？目標300億美元

由於股市市況不佳，英特爾正調降對旗下自駕車事業Mobileye首度公開發行股票（IPO）規模的預期。（路透）

知情人士表示，由於面臨廣泛的股市下跌，英特爾正調降對旗下自駕車 事業Mobileye首度公開發行股票 （IPO）規模的預期；如果市況沒有改善，英特爾可能延後到明年發售Mobileye的股票。

彭博資訊引述知情人士的說法報導，英特爾預期這樁IPO對Mobileye這個自駕技術事業的估值多達300億美元，低於最初希望的水準。最初的計畫是在2022年年中左右發行股票，路透等媒體報導，Mobileye的潛在估值超過500億美元。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）打算剝離部分持股，將2017年以約150億美元收購的這家以色列公司部分變現。Mobileye生產用於攝影機和輔助駕駛功能的晶片 ，在汽車產業競相邁向全自駕車之際，Mobileye被視為寶貴資產。但英特爾現在面臨晶片股陷入空頭市場和IPO市場低迷，要完成IPO的難度更高。

知情人士說，如果半導體股反彈，Mobileye仍可能在今年上市；反之，IPO將被延後。

Mobileye和英特爾的代表人士都拒絕置評。

如果Mobileye成功IPO，將為更多等著上市的晶片相關資產注入強心針。軟銀也正試圖在明年初前讓旗下半導體設計公司安謀（Arm）上市；為資料中心提供處理器的新創公司Ampere Computing也在規劃IPO。

對基辛格來說，若Mobileye的IPO計畫成功，有助證明他的整頓計畫開始展現成效。英特爾已出現營收和獲利下滑，市占拱手讓給超微（AMD）等競爭同業。基辛格已提出宏大的支出計畫要重建英特爾的製造實力、切入新業務並恢復技術領導地位。

在IPO後，英特爾仍將保留Mobileye的多數股權。基辛格曾表示，多數的售股收益將由英特爾持有，但Mobileye將擁有能夠啟動擴張計畫的資產負債表。Mobileye業績表現亮眼，第2季營收年比成長41%至4.6億美元，營業利益成長43%至1.9億美元。

英特爾股價今年來下跌40%至每股31.56美元，表現遜於晶片類股。費城半導體指數今年下跌31%。