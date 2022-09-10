航空業負債累累 成本仍急升

航空業經營成本暴增，加重債務負擔。（路透）

美國航空業者填補座艙空位的努力正在加劇成本壓力，引發人們對負債累累的航空公司修復資產負債表能力的擔憂。

即使機票銷售強勁，投資 人仍擔心經濟跌入衰退時的消費者支出狀況。擔心業者可能會被迫借入更多資金為營運提供資金，並進一步延後股票 回購或分紅來返還現金。

減少債務是在疫情 中靠大肆借貸得以倖存的航空業首要任務。截至第2季末，三大航空公司美國航空、聯合航空和達美航空的淨長期債務達850億元。

分析師表示，航空公司需要強勁而持續的獲利才能減少這些債務負擔，但不斷上漲的燃料和勞動成本橫生枝節。

與2019年相比，聯合航空今年的工資和燃料費用占營收的百分比增加了10個百分點。在今年前6個月，該公司有59%的營收用於工資和燃料費用。美國航空的情形也很類似。

由於小型區域性航空公司的機師短缺通常意味著大幅加薪，成本壓力將進一步加劇。

為美國航空和聯合航空安排航班的Mesa Air Group上月將機師工資提高了172%。幾天前，聯合航空部分持股的區域航空公司CommutAir將機師工資提高了40%，以回應美國航空6月決定將地區航空公司的機師工資提高多達87%。

加薪對整體航空業都有成本效應，因為它迫使競爭對手跟進提供類似的加薪。

勞動成本是航空業去年最大的營運費用，約占35%。由於燃料成本上漲，這個數字今年僅小幅下降，但預計新增招聘會增加工資成本。

同時，其他成本仍將居高不下。聯航預計2022年的燃料費用將比2019年高出90億元。

航空公司一直依靠強勁的消費者需求和更高的票價來緩解通膨壓力。

如果消費者需求放緩，投資人不確定航空業者是否仍有相同的定價能力。航空業的金雞母：商務出差，尚未恢復到疫情前水平。

投資人還希望業者恢復股票回購和發放股利。由於接受美國聯邦新冠疫情救助，航空公司被禁止回購股票。該禁令將於本月到期。

一旦航空公司開始執飛的航班與疫情前一樣多時，預計非燃料成本壓力將會緩解。