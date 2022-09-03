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今年谷底未至 空頭示警續跌

財經新聞組／綜合報導

對於美股近日重返跌勢，華爾街最知名空頭策略分析師、摩根史坦利的威爾森(Michael Wilson)警告投資人，要為更多痛苦作好準備，美股今年還沒觸底。

他之前就曾提醒，6月至8月的美股上漲只不過是熊市反彈。

根據歷史統計，二戰以來的13次熊市周期中，當美股反彈幅度達到之前跌勢的一半以上時，即使再出現下跌都不會創下新低；但這次威爾森認為情況有所不同，他說，「如果美國經濟軟著陸或者成長衰退，史坦普500指數的低點將在3400點。」

這意味著，即使過去兩個多月美股強勢反彈，已從最低點回升超過50%，但威爾森仍認為美股將再創新低。他解釋，主要原因是美股上市公司的營業獲利率比預期要差，同時預計這種負面趨勢將繼續下去。

他說，「從本益比率的角度來研究美股不夠準確。這並不是因為Fed會變得更加鷹派，而是因為對上市公司獲利前景過於樂觀。隨著上市公司的獲利減少，本益比將開始下降，然後在獲利削減過程中的某個階段，市場將觸底，這可能發生在9月至12月之間。」

在美股6月低點，史指的本益比為18倍，高於1950年代以來所有11個熊市周期中谷底的本益比。目前，史指的本益比已攀升到了19倍之上。

與此同時，由於Fed仍然高度關注經濟數據，威爾森認為Fed「總是後知後覺」，因為它調整利率政策還是依賴兩個落後指標：勞動市場數據和通膨數據。

他說，「等到勞動市場崩潰就為時已晚。因為屆時美國經濟將明顯陷入衰退。Fed的政策美股密切相關，但市場今年以來已經消化了Fed政策的大部分痛苦。」

就類股而言，雖然威爾森對大多數股票相當悲觀，但對能源股情有獨鍾：「當能源股表現良好時，通常對其他產業都不利，能源真的是其他一切行業的反向指標。」（財經新聞組）

美股 熊市 利率

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